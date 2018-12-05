Банкам придется тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

5 декабря. FINMARKET.RU - С 1 января 2019 г. Центробанк станет пристальнее следить за тем, какпроводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Как пишут "Ведомости", ссылаясь на письмо регулятора,уже уведомил банки.

ЦБ давно и активно борется с обналичиванием денег: например, уже предупреждал о новых схемах – через оплату транспортных услуг или покупку импортерами товаров по завышенной цене – и о новых участниках: автосалонах, магазинах, оптово-розничных рынках и логистических центрах, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом, отмечает газета.

В середине ноября ЦБ впервые опубликовал данные о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. Крупнейшие – строительный сектор (30%), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%). А чтобы банк не присматривался пристально к его операциям, бизнес часто авансирует уплату налогов (прежде всего НДС и налога на прибыль) в бюджет и поддерживает их адекватную структуру, хотя фактически налогооблагаемой базы у него нет, указывает регулятор.

Такие компании одновременно с сомнительными операциями проводят и экономически обоснованные, у них адекватная для ведения бизнеса структура платежей – например, есть зачисление за строительно-монтажные работы, списание за приобретение строительных материалов, оборудования, следует из письма. Но, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов с признаками технических компаний, которые сразу же направляют денежные средства на обналичивание или выводят их за рубеж, пишет ЦБ.

Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса, указывает регулятор. Начиная с 2019 г. ЦБ при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка будет учитывать и насколько эффективно он пресекает подобные сомнительные операции.