Размеры больничных и пособий по беременности вырастут

5 декабря. FINMARKET.RU - С нового года увеличиваются суммы зарплат, с которых будут рассчитыватьсяв Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Это повлияет на увеличение количества пенсионных баллов, которые можно заработать за год, а также на размер больничных и "детских" пособий. "Российская газета" публикует постановление правительства.

Повышение порога зарплат для расчета взносов на 2019 год приведет к росту пособий с 2020 года, поскольку они рассчитываются исходя из заработка мамы за последние два года, пояснили "Российской газете" в Минтруде. В следующем году они тоже вырастут, но благодаря решению, принятому в предыдущем году.

Размер всех "детских" выплат из Фонда социального страхования в 2019 году будет зависеть от доходов женщины за 2017 и 2018 годы.

Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит в 2019 году 26 тыс. 152,3 руб. (в этом году - более 24 тысяч).

Пособие по беременности и родам платится в размере 100% среднего заработка застрахованного лица, но не больше предельной суммы - 65 тыс. 416,6 руб. (в текущем году - более 61 тысячи).

Предельный размер пособия по временной нетрудоспособности тоже вырастет на 4 тысячи рублей и тоже составит 65,4 тысячи рублей в месяц.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов в Пенсионный фонд России составит в 2019 году 1 млн 150 тысяч рублей, или 95,8 тысячи в месяц (в текущем году облагаемая база - 1 млн 021 тысяча рублей, или 85 тысяч в месяц). Именно с таких сумм в ПФР работодатели платят за своих работников взносы в размере 22 процентов. С зарплат, превышающих этот порог, работодатели тоже платят взносы в ПФР, но уже по ставке 10%, а не 22%.

Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов устанавливается ежегодно правительством с учетом определенного на год размера средней зарплаты, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, который на 2019 год установлен в размере 2,1. По мере того как растет облагаемая база, увеличивается число пенсионных баллов, которые может за год накопить человек. В 2018 году "копилка" каждого застрахованного может пополниться максимум на 8,5 балла. В 2019 году - на 9,15 балла. От количества баллов зависит размер назначенной пенсии.