Правительство просят ограничить реформу господдержки

5 декабря. FINMARKET.RU - Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА, объединяет большинство компаний сектора) попросила премьера Дмитрия Медведева, а также первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова и главу Минпромторга Дениса Мантурова не отменять действующий механизм льготного лизинга в машиностроении. В ОЛА обеспокоены реформой системы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, пишет "Коммерсант"

Как сообщалось, Д.Козак посчитал, что система господдержки непрозрачна и неэффективна, поскольку не предполагает обязательств при получении средств и фактически субсидирует чистую прибыль компаний. Почти вся нормативная база по госсубсидиям, включая программу льготного лизинга, будет отменена, господдержка будет направляться компаниям под обязательства нарастить экспорт. Против реформы уже выступали российские автопроизводители.

В ОЛА считают механизм льготного лизинга эффективным, "поскольку он не вмешивается в рыночные условия производства, стимулирует спрос и развивает одновременно несколько отраслей экономики" (льготу также предлагается отменить для дорожно-строительной, специальной техники и грузовых вагонов). В ассоциации говорят, что автотранспорт - крупнейший сегмент лизинговой отрасли: в январе-сентябре на него пришлось около 31% сделок, из них 20% - льготный. По подсчетам ОЛА, объем продаж в лизинг в 2018 году превысит 250 млрд руб. В письме отмечается, что с момента введения льготных программ объем продаваемой по этой схеме техники ежегодно растет.

Программа льготного автолизинга действует с мая 2015 года. Субсидируется авансовый платеж в 10% стоимости машины, но не более 500 тыс. руб. В июле 2018 года она была продлена до 2020 года. В 2017 году на льготный лизинг было выделено 13,75 млрд руб., по программе за год продано 20 тыс. машин.

Отмена льготного лизинга, считают в ОЛА, приведет к падению спроса на автотранспорт. Более 70% покупателей техники в лизинг - субъекты МСП, которые не могут единоразово заплатить аванс, подсчитали в ассоциации. Госсубсидии позволяли лизинговой компании сохранить "приемлемый" уровень авансовых платежей за счет будущей субсидии, закрывающей риск по сделке, сообщается в письме.