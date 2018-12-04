Средний чек на искусственные елки вырос на 17%

4 декабря. FINMARKET.RU - В России начался сезон подготовки к Новому году. Граждане начали покупать искусственные елки к главному семейному празднику, пишут "Известия". По информации оператора фискальных данных Сбербанка "Платформа ОФД", в ноябре 2018-го средний чек на них вырос на 17%, до 2,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок за это время возросло на 6%, рассказали "Известиям" в компании. Абсолютных цифр в "Платформе ОФД" не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

Чаще всего искусственные ели покупали в Краснодарском крае, Московской и Нижегородской областях. По словам представителя "Платформы ОФД", сейчас в магазинах представлено более 250 различных наименований новогоднего дерева.

Также вырос средний чек на елочные украшения из пластика — на 4%, до 455 рублей. Количество покупок, по сравнению с ноябрем 2017-го, увеличилось на 93%. Лидерами продаж стали шары красного и золотого цветов. Средний чек на электрические гирлянды увеличился за год на 2% — до 570 рублей, а количество покупок — на 27%. Чаще всего россияне покупают светодиодные гирлянды длиной до 5,5 м.

Единственной категорией елочных украшений, которая пока показывает отрицательную динамику, стала мишура. В ноябре 2018 года количество покупок снизилось на 21%, средний чек вырос на 14% — до 115 рублей. К Новому году россияне предпочитают приобретать комплекты разноцветной мишуры из четырех-пяти цветов.

В пресс-службе Metro Cash & Carry рассказали "Известиям", что спрос на новогоднюю продукцию уже усилился, покупатели начали приобретать такиееще в октябре. Из предновогоднего ассортимента наибольшей популярностью пользуются елочные игрушки и украшения в виде наборов и коллекций. Есть также спрос на большие елки, крупные световые фигуры для гостиниц или ресторанов.

Как пояснили "Известиям" в "Платформе ОФД", искусственные ели дорожают каждый год. Но покупатели на них не очень стремятся сэкономить, так как такие елки используются не один год. И их качество и внешний вид могут быть важнее. Кроме того, традиционно, в новой партии более дорогие товары занимают выгодные места на полке магазинов, отметили в «Платформе ОФД».