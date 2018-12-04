Займы в МФО съедают почти четверть дохода должника

4 декабря. FINMARKET.RU - Россияне стали больше занимать в, и вместе с ростом суммы долга резко увеличилась нагрузка на семейный бюджет, пишут "Известия", ссылаясь на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным на конец 3-го квартала, за год средняя сумма займа в этом сегменте выросла на 43% — с 6,9 тыс. до 9,9 тыс. рублей. На одного должника приходится 1,5 займа, в прошлом году было 1,3. Число выданных кредитов выросло незначительно, в пределах 1%, и составило чуть более 1 млн штук, а вот общий объем увеличился на 24% и достиг 9,5 млрд рублей. Это немного по сравнению с рынком банковского кредитования, но особое внимание обращает на себя рост показателя долговой нагрузки (ПДН). На конец 3-го квартала в среднем заемщик МФО отдавал на обслуживание кредита 24% своих доходов, а годом ранее — только 18%.

Банки ужесточили требования к заемщикам, и МФО стали чаще выдавать кредиты, этим и объясняется рост долговой нагрузки, полагает зампред Локо-банка Андрей Люшин. Чаще всего МФО не интересуется ни кредитной историей заемщика, ни его заработком, ни наличием других кредитов или просроченной задолженности, отметил аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Значительная часть россиян чрезвычайно закредитована, имеет низкие или неподтвержденные доходы, и получение займа в обычном банке представляет для них немалую сложность, отметил эксперт.

Как отмечается в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ за 2-3 кварталы 2018 года, среднее значение долговой нагрузки на россиян составляет 41% (в 2017 году — 42%). Как пояснила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, планируется ограничить ПДН и для банков, и для МФО на уровне 50%. Кроме того, она отметила, что сейчас рынок микрокредитования занимает всего 1,6% от общего объема выдаваемых в России займов.

При этом регулятор не видит явных предпосылок для перетока клиентов из банков в МФО. Как отмечал представитель ЦБ, для микрокредитов действуют приближенные к банкам требования. Так, для займов "до зарплаты" есть ограничения по пролонгации (не более семи раз за год) и по количеству выдач (не более 10 штук). Однако соблюдать правила будут только лицензированные игроки, а, как отметил Алексей Коренев, каждый второй рубль, выданный через систему микрокредитования, выдается нелегалами.