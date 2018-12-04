Квартиры под реновацию в Москве подорожали на 20%

4 декабря. FINMARKET.RU - В Москве четырехкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости.жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20% - до 177,7 тыс. руб. за кв. м. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН. За этот же период средний темп роста стоимости вторичного жилья в домах, не попавших под снос, составил лишь 6%. Подорожание квартир в реновируемых домах заметили и другие консультанты, пишет "Коммерсант"

Гендиректор "Азбуки жилья" Владимир Каширцев подтверждает, что раньше такая недвижимость считалась наиболее бюджетной, но за прошедший год и 9 месяцев ее стоимость выросла на 22% - до 183,1 тыс. руб. за кв. м.

Наиболее заметный рост цен на сносимые пятиэтажки, по данным ЦИАН, наблюдается в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах: здесь они с момента объявления программы подорожали на 22%, 19% и 17% соответственно.

Резкий рост стоимости произошел на фоне сокращения предложения: объем выставленных на реализацию квартир в домах, попавших в программу реновации, с января прошлого года снизился в 4 раза.

Согласно расчетам ЦИАН, если зимой прошлого года в продажу ежемесячно выводились 1,8 тыс. таких квартир, то сейчас - до 0,4 тыс. В общей структуре предложения вторичного жилья доля объектов, попавших под снос, сократилась с 7,2% до 2,9% за аналогичный период. В некоторых районах недвижимость в домах под реновацию купить практически невозможно.

В.Каширцев, озвучивая схожие цифры, указывает, что предложение резко снизилось в основном из-за собственников, которые отказались продавать свои, рассчитывая в скором времени на улучшение жилищных условий.

Тем не менее спрос на недвижимость в домах под реновацию довольно высокий. В ЦИАН указывают, что средний срок экспозиции этого жилья составляет 58 дней, на неделю меньше среднего показателя по рынку.