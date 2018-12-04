Конфискация имущества приносит государству убытки

4 декабря. FINMARKET.RU -сообщает об итогах проверки эффективности системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017 - 2018 гг.

Как следует из публикации на сайте СП, "Росимущество не может эффективно распоряжаться обращенным в собственность государства имуществом из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования". В частности, в контроль ном ведомстве указывают на то, что "основные нормативные документы или уже утратили актуальность, или еще не приняты". Например, базовое Положение об учете имущества утратило свою актуальность 10 лет назад после ликвидации Российского фонда федерального имущества. "Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием – учет – экспертиза – оценка – реализация – переработка – уничтожение", - заявил на Коллегии аудитор Максим Рохмистров, цитируемый в сообщении СП.

Сомнение у экспертов Счетной палаты вызывает и достоверность оценочной стоимости. Причем, по результатам экспертизы на реализацию направляется менее 1% изъятого имущества. Собственно в 2017-2018 гг., по данным Росимущества, реализацию проводили только 34 его территориальных органа (63%). Предпродажная подготовка имущества необоснованно длительная (от 8 месяцев и более). Практика торгов в электронной форме до сих пор не распространена на все регионы.

Обращается внимание на тот факт, что отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации – 180 млн рублей, за 1 полугодие 2018 года – 62 млн рублей и 64 млн рублей соответственно.

Самые высокие риски совершения правонарушений при распоряжении имуществом выявлены на стадии его уничтожения, переработки (утилизации).По данным СП, на уничтожение, переработку направляется 99% всего имущества. А отсутствие контроля, в том числе посредством фото- и видеосъемки, дает слишком большие «возможности»: приводит к рискам незаконного вторичного оборота имущества, создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

Представители Росимущества на Коллегии подтвердили, что они не могут гарантировать достоверность уничтожения имущества, так как эти функции возложены на подрядчиков. Достаточного количества сотрудников, чтобы присутствовать на всех процедурах, у Росимущества нет.

Счётная палата также пишет, что ею выявлен значительный демпинг при проведении торгов по закупке услуг хранения, реализации и уничтожения имущества – государственные контракты заключались либо по символической цене 1 руб., либо исполнители даже приобретали право на заключение контракта. Установлено ненадлежащее исполнение обязательств по таким контрактам, что создало условия для хищения имущества, утраты его потребительских свойств. В целом весь оборот обращенного в собственность государства имущества имеет высокие коррупционные риски.

Коллегия приняла решения направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в ФСБ России и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также в палаты Федерального Собрания, говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.