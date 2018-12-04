В России хотят изменить порядок оспаривания кадастровой стоимости

4 декабря. FINMARKET.RU - В России может измениться порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Собственникам домов, квартир, земельных участков и коммерческих объектов предложат обращаться напрямую в государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые занимаются кадастровой оценкой. Такойразработало Минэкономразвития, пишет "Российская газета"

В июле 2016 года был принят федеральный закон, передавший все полномочия по проведению государственной кадастровой оценки от независимых оценщиков в государственные бюджетные учреждения, создаваемые в каждом регионе страны. Помимо этого, вместо разрозненных методических документов, появились единые методические указания о том, как именно должна проводиться такая оценка. Тогда же существенно изменился и порядок оспаривания кадастровой стоимости. Закон установил, что занимающиеся этим комиссии перейдут из подчинения Росреестра в ведение региональных властей.

Теперь Минэкономразвития предлагает упразднить комиссии в нынешнем виде и передать их полномочия в бюджетные учреждения, которые проводят кадастровую оценку.

По заявлению владельца объекта они могут исправить кадастровую, определенную ранее неправильно, а также установить кадастровую стоимость в размере реальной рыночной стоимости объекта, но для этого собственнику придется заказать отчет об оценке своего дома или квартиры у независимого оценщика и уже с этой оценкой обратиться в бюджетное учреждение. Если же собственник не согласится с решением бюджетного учреждения, он сможет обратиться в суд.

Как отметил глава Комитета Торгово-промышленной палаты(ТПП) по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин, предложенный законопроект устанавливает ответственность руководства бюджетного учреждения за процесс исправления кадастровой стоимости. "Если специалисты будут несправедливо отказывать владельцам недвижимости в установлении в отношении их объектов рыночной стоимости, то наступят последствия вплоть до увольнения директора учреждения", - сказал А.Каньшин.

В ТПП подчеркивают, что если следовать концепции, предложенной Минэкономразвития, то логично установить ответственность не только руководителя бюджетного учреждения, но и тех сотрудников, которые непосредственно будут работать с гражданами. Также эксперты полагают, что нужно закрепить возможность для граждан и предпринимателей самим выбирать - обращаться с заявлением в бюджетное учреждение или сразу идти в суд.

Законопроект также предлагает изменить периодичность проведения кадастровой оценки - не чаще, чем раз в 4 года. А также полноценно ввести в действие так называемый индекс рынка недвижимости - мониторинг реальных сделок, который в период между плановыми кадастровыми оценками позволит органам власти оценивать, не произошло ли значительное понижение стоимости недвижимости, и корректировать кадастровую стоимость с учетом этого.

По слова А.Каньшина, индексы рынка недвижимости будут ежегодно рассчитываться подведомственным Росреестру учреждением (Кадастровой палатой) на основании реальной ситуации со сделками на рынке недвижимости. "Если рынок будет проседать более чем на 30%, то на такую же величину будет снижаться и кадастровая стоимость", - сказал представитель ТПП. Индексы предлагается рассчитывать по каждому региону отдельно для каждого из видов объектов недвижимости, категорий земель.

Законопроект Минэкономразвития прошел общественное обсуждение и сейчас находится на согласовании в правительстве.

В числе плюсов законопроекта - право бюджетных учреждений на бесплатное получение информации от органов власти всех уровней, комментирует Алексей Каминский, председатель Комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре.

Второй важный момент: в законопроекте заложена норма, по которой подготовительный период до проведения кадастровой оценки не может быть менее полугода. В противном случае она просто не проводится. Тем самым ситуации, когда региональные власти за 2 месяца до конца года решают, что в следующем году будет проводиться кадастровая оценка, а ГБУ как подотчетные организации вынуждены "брать под козырек", исключаются.

Законопроект также вводит такое понятие, как "бытовая недвижимость" - квартиры, комнаты, дома, дачные домики и земельные участники под ними. Отчеты по кадастровой оценке этой бытовой недвижимости выделяются в отдельный блок. Есть надежда на то, что благодаря законопроекту их сделают более доступными и понятными для населения.

В целом вносить корректировки в действующую систему кадастровой оценки, конечно, необходимо, уверен А.Каминский. В то же время системные изменения, в том числе в процедуру оспаривания кадастровой стоимости, по его мнению, преждевременны. "У нас очень большая страна, очень разный уровень государственных бюджетных учреждений и богатейшая правоприменительная практика, из-за чего нельзя исключить злоупотребления, - предупреждает А.Каминский. - Для понимания ситуации: ни один отчет о кадастровой оценке, которая была проведена в 34 субъектах в 2018 году, не соответствует методическим указаниям по государственной кадастровой оценке. Каждый из них можно оспорить и отправить в мусорную корзину. Это проблема методических указаний, в которые необходимо вносить изменения".