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03 декабря 2018 года 11:45
Инвесторы просят проверить действия руководства "Домашних денег"
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Валерий Шарифулин/ТАСС
3 декабря. FINMARKET.RU - В попытке вернуть средства, вложенные в микрофинансовую компанию (МФК) "Домашние деньги", инвесторы обратились в правоохранительные органы. Кредиторы МФК "Домашние деньги" рассказали ""Коммерсанту", что группа инвесторов направила в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ обращения с просьбой проверить деятельность бенефициара и руководства компании на наличие в их действиях признаков мошенничества и способствовать возврату вложенных средств. Как пишут инвесторы, они потеряли средства вследствие "мошенничества руководства МФК", и просят привлечь к уголовной ответственности Евгения Бернштама и еще четырех топ-менеджеров МФК. Инвесторы считают, что сотрудники компании были осведомлены о ее финансовых трудностях, отдавали себе отчет в невозможности выполнения обязательств и вводили кредиторов в заблуждение. Выплата дохода существующим участникам осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств, поскольку МФК с мая 2017 года прекратила выдачу первичных займов, а с декабря - повторных, поясняют авторы обращений. В ЦБ подтвердили, что письмо от инвесторов "Домашних денег" получено и "поступило на рассмотрение". "Заявителям рекомендуется использовать судебный порядок защиты нарушенных прав,- добавили в пресс-службе ЦБ.- В настоящее время Банк России на основании результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении "Домашних денег", анализирует имеющуюся информацию на предмет наличия признаков состава преступлений и возможности ее направления в правоохранительные органы". По словам одного из инвесторов, входящих в инициативную группу, письма подписали 289 кредиторов. "Мы считаем, что взыскать денежные средства в судебном порядке не представляется возможным в связи с указанными в письмах причинами, а также полной остановкой коммерческой деятельности "Домашних денег", - говорит другой собеседник "Коммерсанта".- Ранее многие из нас подали заявления в МВД, однако мы столкнулись с нежеланием сотрудников полиции разбираться в данном деле. В связи с этим было принято решение подать коллективное обращение в правоохранительные органы". В ГУ МВД по Москве, куда обращение инвесторов было направлено для рассмотрения и принятия решения, сообщили, что будет проведена проверка, по результатам которой будет "принято решение в соответствии с действующим законодательством". В Генпрокуратуре и Следственном комитете не смогли оперативно предоставить комментарий. По мнению юристов, шансы на возбуждение уголовных дел есть, но вернуть средства, вложенные в "Домашние деньги", это вряд ли поможет.
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Ключевые слова: МФК, руководство, проверка
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