Добрый, бедный, безработный - россияне о пожилых согражданах

3 декабря. FINMARKET.RU - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer провели ежегодный"Bayer Барометр", посвященный исследованию мнения россиян об определенных факторах качества жизни.

Из данных опроса следует, что на протяжении последних четырех лет приоритеты россиян остаются неизменными.для наших сограждан:

- здоровье,

- безопасность,

- стабильный заработок,

- экология,

- качество и доступность продуктов питания.

Среднее значение важности этих показателей для опрошенных составляет 4,51 и более (из 5 возможных). В то же время, оценки удовлетворенности этими характеристиками находятся в пределах от 3,1 балла (для критерия экологии) до 3,63 баллов (для критерия безопасность) из 5. Шестую строчку с небольшим отрывом занимает доступность медицинской помощи (4,48).

В целом все тестируемые критерии преодолели пороговое значение "удовлетворенности" - 3 из 5 баллов. Аутсайдеры рейтинга - экология, развитость коммунальной инфраструктуры и доступность медицинской помощи. Безоговорочный лидер в рейтинге удовлетворенности - информационная доступность: наличие телефонии и Интернета (4,22 балла).

, рассчитанный на основе приведенных оценок, в 2018 г. остался на уровне прошлого года - 62 п. из 100 возможных (61 п. в 2017 г.), т.е. в пределах средних значений. Максимальные значения индекса - среди молодежи от 18 до 24 лет и жителей Москвы и Санкт-Петербурга - 66 п., минимальные - среди граждан пенсионного возраста (59 п.) и жителей городов-миллионников (60 п.).

Ключевым фактором увеличения продолжительности жизни, по мнению россиян, является доступность качественной медицинской помощи - ее назвали 64%. Различные компоненты здорового образа жизни (отсутствие вредных привычек, физическая активность и спорт, а также здоровое питание) назвали половина или более опрошенных (50-56%).

Также 57% указали на важность хорошей экологической обстановки. Наиболее ожидаемой от государства мерой продления активного долголетия является расширение доступа к современным медицинским технологиям - ее называл каждый второй россиянин (52%). Помимо этого, 40% назвали развитие программ профилактики заболеваний и здорового образа жизни, а чуть меньшая доля (39%) - важность обеспечения социальной активности и досуга граждан.

Каждый второй россиянин (50%) связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем, особенно это точка зрения выражена в возрастной группе 45-59 лет. Также респонденты считают признаками старости невозможность заработка и самообеспечения (27%), прекращение трудовой активности и зависимость от окружающих (26%). Только пятая часть россиян (20%) связывает наступление старости с формальным выходом на пенсию.

Говоря о негативных аспектах 60-летнего рубежа:

- 78% респондентов отмечают сложности с поиском или сохранением рабочего места,

- 85% полагают, что для сохранения активного образа жизни и поддержания здоровья требуется больше усилий,

- 76% указывают на проблемы со здоровьем,

- 63% говорят о сложности обучения и переквалификации,

- 51% отмечает сложностях с поиском досуга.

Тем не менее, опрошенные не игнорируют и позитивные стороны:

- 89% отмечают возможность уделять больше времени близким,

- 81% говорят о больших возможностях занятия хобби.

При этом, 78% в той или иной мере согласны с мнением, что после 60 лет можно вести активный образ жизни.

По мнению наших сограждан, типичному пожилому россиянину свойственны следующие качества:

- заботливый (5,5 п.),

- имеющий проблемы со здоровьем (5,3 п.),

- добрый (5,2 п.),

- интересующийся (4,7 п.),

- бедный (4,5 п.),

- безработный (4,4 п.),

- зависимый (4,4 п.),

- активный (4,2 п.),

- одинокий (4,1 п.).

При этом респонденты желают в пожилом возрасте быть добрыми (6,1 п.), заботливыми (6,1 п.), интересующимися (5,8 п.), активными (5,6 п.), обеспеченными (5,4 п.), профессионально реализованными (5,4 п.), спортивными (4,8 п.).

Опрос ВЦИОМ проведен по заказу концерна Bayer с 17 по 20 августа 2018 г. в рамках проекта "Bayer Барометр". В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса.