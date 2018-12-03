Авиакомпаниям выдали курс на биржу вместо господдержки

3 декабря. FINMARKET.RU - ФАС направила в правительство свою развернутую позицию в отношении роста цен на авиатопливо. Проблема его подорожания активно обсуждается с лета, участники рынка не раз заявляли о необходимости компенсаций, в августе Минтранс предложил выдать авиакомпаниям субсидии в размере 22,5 млрд руб. В ноябре Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в открытом письме вице-премьеру Максиму Акимову сообщила, что в 2017 году цена керосина выросла более чем на 20%, за январь-октябрь 2018 года - еще на 30%, что привело к операционным убыткам отрасли за три квартала (19 млрд руб.) и в традиционно прибыльном высоком летнем сезоне. АЭВТ просит увеличить для авиакомпаний налоговый вычет из акциза на

Однако в ФАС пересчитали цены за три года и утверждают, что в этом периоде темпы роста среднегодовых цен на авиатопливо (5,71%) были близки к инфляции, пишет "Коммерсант".. При этом топливо занимает только второе место в расходах авиакомпаний - 22% (в 2014 году - 27%). На первом месте стоит лизинг техники - 25% (15% в 2014 году - курсы валют, в которых идут платежи за лизинг, резко выросли). Аппарат Белого дома перенаправил письмо ФАС в Минтранс, Росавиацию и АЭВТ, чтобы они к 5 декабря представили консолидированную позицию по вопросу.

Авиаторы оценки ФАС считают некорректными.

Но в аппарате правительства считает, что перевозчики преувеличивают масштабы вклада роста цен на топливо в увеличение расходов: "Нельзя рост всех издержек перевозчиков прятать в топливные сборы". Именно наличием сборов, с помощью которых авиаторы могут сразу переложить расходы на потребителя, собеседник "Коммерсанта" объясняет исключение авиакеросина из соглашений правительства с нефтяниками о заморозке цен.

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил изданию, что на рынке авиакеросина созданы "институциональные предпосылки для устойчивого снабжения топливом", с него ушли посредники, перевозчики начали заключать прямые контракты с нефтяниками, появилась возможность покупать на бирже. В ценообразовании, добавил чиновник, существенную роль играет конъюнктура рынка нефти: с начала года ее цена выросла, что сказалось на цене топлива в зарубежных аэропортах (на 30% выше, чем в РФ).