Контроль за системой маркировки товаров будет усилен

3 декабря. FINMARKET.RU -в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить проект концепции маркировки в конце октября поручил премьер Дмитрий Медведев. Проект курирует вице-премьер Максим Акимов, пишут "Ведомости".

Д.Медведев требовал, чтобы информация системы принадлежала государству, а бизнес получил недискриминационный доступ к ней. Кроме того, он поручил правительству решить, нужно ли наделить систему маркировки статусом государственной информационной системы (ГИС) и не стоит ли разделить функции маркировки товаров и оператора данных. От последней идеи на совещании у М.Акимова решили отказаться. Еще в конце 2017 г. Д.Медведев назначил единым оператором без проведения конкурса Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% - госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

за системой будет усилен - она все же получит статус ГИС. Обычно государство определяет правила эксплуатации ГИС, накладывает ограничения, оператор обязан проводить конкурсы по процедуре госзакупок. ГИС работает по жестким правилам, говорит аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, хотя многие крупные ГИС регулируются отдельными постановлениями правительства, предусматривающими послабления. Будут они и у системы маркировки, рассказывают собеседники "Ведомостей": ЦРПТ сможет сам вносить изменения в систему и лишь потом согласовывать их с государством, регламент работы новой ГИС еще предстоит определить оператору с правительством. Решение наделить систему статусом ГИС не несет никаких выгод для проекта - удлиняет срок внедрения системы и усложняет процесс для оператора, предупреждает человек, знакомый с участником обсуждения. Маркировка - первый пример ГИС с частным оператором после принятия закона, разрешающего ГЧП в отношении IT-систем, поэтому, как она в итоге будет работать, не ясно, считает Казарян.

Бизнес беспокоит, получит ли он доступ к данным системы. Иностранный бизнес уже просил об этом Д.Медведева во время его встречи с Консультативным советом по иностранным инвестициям (КСИИ).

Только доступ к информации из системы превратит расходы производителей на маркировку в их инвестиции, говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Благодаря данным о движении товара бизнес сможет лучше контролировать издержки, согласен представитель ЦРПТ.