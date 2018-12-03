Поставки запрещенной продукции в Россию выросли почти вдвое

Поставки запрещенной продукции в Россию выросли практически вдвое. Так, в 2018 году ФТС выдворила за границу на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее, - 56 тыс. т. Чаще всего в обход закона в Россию пытались провезти яблоки и груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, свиной шпик, рыбу, сыры и куриное мясо, уточнили в ФТС.

Опрошенные "Известиями" эксперты в сфере международной торговли называют несколько причин такого скачка поставок, нарушающих продуктовое эмбарго. В частности, дело может быть в том, что российский рынок сейчас выглядит особенно привлекательным для производителей продовольственных товаров на фоне произошедшего кризиса в других развивающихся странах, считает научный сотрудник РАНХиГС Евгений Гущин. В своем ноябрьском отчете о европейской экономике Международный валютный фонд (МВФ) сообщал о росте цен на товары на рынках ЕС в среднем на 7% из-за высоких нефтяных котировок. Реальные располагаемые доходы европейцев, по данным аналитиков МВФ, упали на 0,7 процентного пункта.

Возросшая привлекательность российского рынка для "санкционки" объясняется еще и увеличением потребления россиян на фоне относительной стабилизации курса рубля, говорит генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Кроме того, зафиксирована определенная перестройка семейных бюджетов в сторону увеличения расходов на питание, считает эксперт.

Но более важной причиной Ирина Козий считает постепенное накапливание опыта поставок в обход российских санкций. Как европейские производители, так и их российские партнеры отработали нелегальные схемы - стало понятно, как это делать и во сколько это обходится. Основной механизм - покупка поддельных сертификатов.

По данным ФТС, "лидеры" в поставках санкционных продуктов на российский рынок - Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия. Также в ведомстве отметили, что в Россию проникают груши из Бельгии и Нидерландов.

Несмотря на рост "раскрываемости" таможней схем ввоза санкционной продукции, на растущий поток "запрещенки" повлиять сейчас достаточно сложно, считает профессор факультета НИУ ВШЭ Алексей Портанский. По его мнению, отсутствие дискуссии по продуктовому эмбарго с партнерами в ЕАЭС ведет к тому, что правительство наших союзников смотрит на незаконные поставки в Россию сквозь пальцы.