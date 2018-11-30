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30 ноября 2018 года 10:58
Лучше всего копить деньги в РФ умеет молодежь
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PA Images\ТАСС
30 ноября. FINMARKET.RU - Лучше всего копить деньги в стране умеет молодежь, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков инвестиционного сервиса Yammi. Люди 26-30 лет, показало исследование, в ближайшие три года планируют собрать по 3,6 миллиона рублей каждый, отложив сначала примерно 36 тысяч рублей, а затем дважды в месяц добавляя к ним по 6 тысяч рублей. Не отстают в накоплениях и те, кому 18-25 лет. Они стремятся сколотить свой первый капитал, откладывая понемногу дважды в месяц. Максимальная сумма, которую они планируют накопить за три года, - 400 тысяч рублей. Для некоторых накопление большой суммы денег необходимо для покупки квартиры. Особенно это актуально в больших городах. По оценкам экспертов, в Москве примерно 12-14% покупателей квартир - это люди 25-30 лет. Есть те, кому удается купить квартиру уже в студенческие годы. Семь из десяти квартир клиенты до 25 лет приобретают в ипотеку. Еще одно крупное вложение накопленных денег - свадьба. Примерная стоимость скромной свадьбы в столице с участием пары десятков гостей составляет 400-500 тысяч рублей. Путешествия составляют еще одну популярную цель, ради которой молодежь копит деньги. Поэтому нередко для достижения цели молодежь вынуждена отказываться от любимого шопинга и развлечений. Осенью холдинг "Ромир" выяснил, что число россиян, предпочитающих экономить на одежде и отдыхе, за четыре года выросло с 17 до 25%. А если молодому человеку требуется накопить деньги в сжатые сроки, то в большинстве случаев он ищет и находит дополнительную подработку по своей или смежной профессии. "Особенно это распространено в сфере интернет-маркетинга: штатный smm-менеджер после работы может вести несколько проектов на фрилансе и иметь дополнительный доход. В IT-сфере программисты могут также брать дополнительную подработку помимо основной занятости. Часто подработка встречается у рабочих специальностей", - рассказали "Российской газете" в сервисе Rabota.ru.
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Ключевые слова: Россия, накопления
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