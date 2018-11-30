Лучше всего копить деньги в РФ умеет молодежь

30 ноября. FINMARKET.RU - Лучше всего копить деньги в стране умеет молодежь, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков инвестиционного сервиса Yammi. Люди 26-30 лет, показало исследование, в ближайшие три года планируют собрать по 3,6 миллиона рублей каждый, отложив сначала примерно 36 тысяч рублей, а затем дважды в месяц добавляя к ним по 6 тысяч рублей. Не отстают в накоплениях и те, кому 18-25 лет. Они стремятся сколотить свой первый капитал, откладывая понемногу дважды в месяц. Максимальная сумма, которую они планируют накопить за три года, - 400 тысяч рублей.

Для некоторых накопление большой суммы денег необходимо для покупки квартиры. Особенно это актуально в больших городах.

По оценкам экспертов, в Москве примерно 12-14% покупателей квартир - это люди 25-30 лет. Есть те, кому удается купить квартиру уже в студенческие годы. Семь из десяти квартир клиенты до 25 лет приобретают в ипотеку.

Еще одно крупное вложение накопленных денег - свадьба. Примерная стоимость скромной свадьбы в столице с участием пары десятков гостей составляет 400-500 тысяч рублей.

Путешествия составляют еще одну популярную цель, ради которой молодежь копит деньги.

Поэтому нередко для достижения цели молодежь вынуждена отказываться от любимого шопинга и развлечений. Осенью холдинг "Ромир" выяснил, что число россиян, предпочитающих экономить на одежде и отдыхе, за четыре года выросло с 17 до 25%.

А если молодому человеку требуется накопить деньги в сжатые сроки, то в большинстве случаев он ищет и находит дополнительную подработку по своей или смежной профессии. "Особенно это распространено в сфере интернет-маркетинга: штатный smm-менеджер после работы может вести несколько проектов на фрилансе и иметь дополнительный доход. В IT-сфере программисты могут также брать дополнительную подработку помимо основной занятости. Часто подработка встречается у рабочих специальностей", - рассказали "Российской газете" в сервисе Rabota.ru.