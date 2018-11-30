Доступ к данным о бизнесе и людях могут сделать платным

30 ноября. FINMARKET.RU - К 2022 году в России должна появиться национальная система управления данными (НСУД), которая соберет все имеющиеся у государствао гражданах, товарах, объектах и компаниях. Сейчас концепцию НСУД обсуждают исполнители госпрограммы "Цифровая экономика", а разрабатывает ее аналитический центр при правительстве (АЦ). Обсуждение последней версии концепции прошло 25 ноября, сообщило АНО "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), пишут "Ведомости"

НСУД будет обладать реестром различных данных и их владельцев и по запросу сможет передавать их между различными системами, следует из концепции. НСУД включит данные из государственных информационных систем (ГИС), реестров и баз данных, а также создаст интерфейс с доступом к данным об эксплуатации материальных объектов, об оказании госуслуг, о движении различных товаров, перечисляется в сообщении АНО ЦЭ. Передавать данные в систему будут операторы разных реестров, справочников и классификаторов и операторы, предоставляющие обязательную отчетность, например статистическую, указано в презентации АЦ. А бизнес будет пополнять НСУД данными обязательной отчетности перед государством. Оператор национальной системы пока не выбран, уточняет представитель АЦ.

НСУД берет эталонные (где они изначально созданы) данные из одной ГИС (например, дату рождения из загса) и распространяет их по другим системам, передал через представителя начальник управления информационных технологий АЦ Александр Малахов.

"Одна из трех главных областей, где предстоит сделать серьезные шаги с точки зрения технологий и регуляторики, - это правильная архитектура данных на государственной стороне. Все мы так или иначе потребители этих данных - либо в своих бизнес-моделях, либо при осуществлении нами разных операций. Имеем зоопарк более чем из 400 систем, которые неинтероперабельны, имеют устаревшие решения и дизайн, не общаются друг с другом и дублируют данные - без решения этой задачи <...> ничего цифровое работать не будет", - заявил 29 ноября на форуме "Россия зовет!" вице-премьер Максим Акимов (курирует цифровую экономику).

Для НСУД нужно будет написать отдельный закон. Чтобы система работала, разработчики концепции предлагают классифицировать данные и законодательно определить единые требования к их форматам, гласит концепция. Кроме того, НСУД нужно будет встроить в инфраструктуру электронного правительства и соединить с цифровым профилем человека (комплексом его данных в разных ГИС, объясняла ранее пресс-служба правительства). Его концепция пока разрабатывается, уточняет представитель АЦ.

Не исключено, что к НСУД можно будет получить платный, говорится в презентации: либо ко всем данным, либо к части, либо вовсе на основе бартера. Впрочем, вопрос о том, получит ли бизнес доступ к НСУД, пока остается открытым, уточняет представитель АНО ЦЭ. Еще предстоит обсудить, можно ли будет продавать данные и в каких случаях это имело бы смысл, дополняет руководитель рабочей группы по цифровому госуправлению госпрограммы "Цифровая экономика" Олег Фомичев. Речь не идет именно о продаже данных из НСУД - обсуждались лишь символические взносы бизнеса за пользование системой, если вдруг государство сочтет расходы на нее слишком высокими, спорит представитель АНО ЦЭ.