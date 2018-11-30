Продажу автономеров в 2019 году хотят узаконить

30 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года, отметили в ведомстве Максима Орешкина, пишут "Известия".

Узаконить продажу красивых знаков чиновники пытаются с 2010 года — именно тогда было дано отдельное распоряжение правительства. Однако до этого момента легализации рынка автономеров препятствовало отсутствие специального нормативного акта. В августе 2018 года наконец был принят закон «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Он вступит в силу 4 августа 2019 года и после этого станет возможным принятие постановления о продаже красивых номеров на аукционах, рассказали газете в Минэкономразвития.

Однако при разработке документа еще предстоит решить несколько вопросов, отметили в Минэкономразвития. В частности, необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти, региональные или другие организации, которые профессионально занимаются проведением торгов. Также еще не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, поступающих на продажу.

В этом случае в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первый вариант — абсолютно всевыставляются на продажу. Те, которые никто не купил, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй — лотом становятся только красивые знаки, отобранные по определенному алгоритму. Еще один вариант — покупатель может сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

Купить желаемую комбинацию букв и цифр для машины можно и сейчас — есть несколько схем, пишут "Известия".

Из комбинаций цифр самая высокая стоимость у московского номера 777 с кодом региона также 777 — 965 тыс. рублей. Точно такой же номер, но еще и с буквами ХАМ обойдется уже в 1,2 млн рублей. Цифры 666, 444, 999, 555 и 111 с произвольными буквами стоят не больше 300 тыс. рублей.

Бизнес по продаже красивых номерных знаков остается в "серой" зоне, сказал "Известиям" руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Эксперт подтвердил, что стоимость красивого номера может достигать 3 млн рублей, а сам рынок он оценил в десятки миллиардов рублей.

В мире широко развита практика по продаже автомобильных номеров. Например, в Бельгии их можно приобрести за 2 тыс. евро (на номере можно написать почти всё что угодно). В Дании за любое желаемое сочетание букв и цифр нужно отдать 1 тыс. евро, в Англии можно купить номер заранее без привязки к конкретному автомобилю, в Германии разрешено выбрать знак в течение 10 попыток (10–20 евро).