ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты

30 ноября. FINMARKET.RU - Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам 28 ноября, пишут "Ведомости". Сделки проводят физлица. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны.

Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают - что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы - как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма. "По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах", - говорит представитель ЦБ.

В статье говорится, что "просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета". Проверка источников происхождения средств, на которые покупается, проводится формально, пишет ЦБ: банки, как правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений - личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности - без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, отметил представитель ЦБ.

Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сказал представитель ЦБ. В письме регулятор указал, что в "обменники" обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в "коррупционных и других незаконных целях", указывает регулятор.

Конечные заказчики денег - торгово-оптовые предприятия и рынки, говорит один из финансистов: раньше они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве нелегальных обменников, рассказал собеседник "Ведомостей": через физлиц - нередко подставных или неосведомленных - они закупают у банков валюту. Иногда банки продают так валюту, указывая, что сделку совершил их вип-клиент, замечает он.

"Такие операции существуют: люди чемоданами несут рубли и конвертируют в валюту", - говорит руководитель финансового мониторинга среднего банка. "Наличные доллары реально нужны для коррупционных историй, оплачивать импорт наличными деньгами все-таки тяжело", - рассуждает он.

ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры - доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы либо если банк просто усомнился в чистоте его операции.

Забывчивым ЦБ прозрачно намекнул, что при выявлении таких операций будет применять "меры надзорного реагирования" в соответствии со ст. 74 закона о ЦБ, пишут "Ведомости". В ней указано, что регулятор может вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отозвать лицензию.