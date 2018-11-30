В правительстве обсуждают новый механизм распределения субсидий

30 ноября. FINMARKET.RU - Проект постановления о реформе господдержки промышленности, проводимой вице-премьером Дмитрием Козаком, может быть до конца недели внесен в правительство. В документе полностью отменяется существующая нормативная база по госсубсидиям в ряде отраслей - машиностроении, в том числе в станкостроении и автопроме, фармацевтической промышленности, вплоть до производства детских игрушек и продукции народных промыслов. По новой схеме средства перестанут быть целевыми и должны распределяться по единому принципу. Она должна заработать уже с 1 января 2019 года, пишет "Коммерсант".

Реформа инициирована вице-премьером Дмитрием Козаком, курирующим, и будет идти в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В проекте прямо говорится о господдержке в машиностроении, химпроме, металлургии, лесопромышленном комплексе, фармацевтической, косметической и легкой промышленности, а также "прочих отраслях". Для них Минпромторг установит годовые лимиты субсидий и барьер входа на базе доли продаж на экспорт в общей выручке. Каждая отрасль получит планку по доле экспорта в 2024 году, компании должны дать разбитый по годам план по достижению этого уровня. В первый год механизм будет основан исключительно на обещаниях участников рынка, а санкции за неисполнение планов достаточно мягки. Если к концу года производитель не выполнил план, он должен вернуть субсидию в неисполненном объеме. Если средства не поступили в течение шести месяцев, с компанией расторгается соглашение о субсидиях, она должна вернуть господдержку за отчетный период с процентами за время просрочки. Это фактически позволяет промышленности взять беспроцентный кредит у государства на год.

Для участия в отборе на доступ к субсидиям компании могут до 1 марта 2019 года подать заявки с планом по экспорту в Минпромторг для включения в единый перечень, в соответствии с которым распределяют субсидии. В него не попадут банкроты и иностранные компании, а также должники по налогам. При ранжировании компаний в перечне (от этого зависит очередность доступа к субсидии) будет оцениваться "результативность" субсидии - в зависимости от ежегодного роста общей выручки. Также будет применяться повышающий коэффициент, зависящий от локализации производства (те, кто уложится в требования постановления №719 о локализации, получат коэффициент 1,2).

Для автопрома сделана оговорка, что значение коэффициента отдельно определят по методике Минпромторга и Минэкономики.

Соглашения о предоставлении субсидий будут заключаться с федеральными властями для системообразующих предприятий, а для остальных - с регионами.

Российские автоконцерны, с которыми реформа начала обсуждаться раньше всех, уже выступили против, пригрозив приостановкой инвестиций. В других отраслях также не слишком довольны идеями Дмитрия Козака. Подход не учитывает отраслевую специфику, уровень развития экспорта в отраслях и особенности зарубежных рынков сбыта с точки зрения законодательных и технических барьеров, говорит источник "Коммерсанта" в вагоностроении. .

Банки также скептически отнеслись к переменам, поскольку часть отменяемых механизмов касается субсидирования ставок по кредитам и лизинговых платежей.