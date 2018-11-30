Половина всех платежей по налогам пришлась на первое полугодие

30 ноября. FINMARKET.RU - Оплата налогов онлайн сделала россиян более дисциплинированными. Как показало исследование "Яндекс.Денег", 48% отчислений граждан в пользу ФНС пришлось на первое полугодие, в 2017 году - было 35%. Учитывались переводы и с банковских карт, и с электронных кошельков, пишут "Известия".

Типичный набор налогов россиянина - имущественный, транспортный и земельный. За последние три года их собираемость выросла на 28%, при том, что заработные платы лишь на 15%. Всего за прошлый год граждане уплатили в бюджеты 225,18 млрд рублей только по этим трем сборам. Наиболее активно на фоне реформы рос налог на имущество: к 2020 году мы полностью перейдем на расчет этого сбора исходя из кадастровой стоимости жилья. За три года он увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд рублей, в 2016-м - 36,09 млрд рублей, а в 2017-м - 52,23 млрд рублей.

Средний налоговый онлайн-платеж в России составляет 1169 рублей, подсчитали "Яндекс.Деньги". Больше всего отдают в бюджет москвичи - 1720 рублей. Следом идут жители Центрального федерального округа - 1537 рублей. Петербуржцы в среднем платят - 1231 рубль. Меньше всего науходит у жителей Сибирского федерального округа - около 658 рублей.

Во времена, когда все умеют пользоваться интернетом, намного проще сразу заплатить фискальные сборы и не дожидаться ограничения выезда за границу (при задолженности от 10 000 рублей) или других санкций - пенни, наступления административной или даже уголовной ответственности, пояснил старший инвестиционный консультант "БКС Брокер" Максим Ковязин. По его словам, росту дисциплины способствует и то, что налоговая ведет профилактическую работу с населением.

Многочисленные напоминания на сайтах платежных систем и в интернет-банке действительно способствуют быстрой оплате, полагает аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. Тем более, что суммы относительно невелики. Но это не единственный фактор: 72% взрослого населения активно пользуются интернетом, а в больших городах проникновение достигает 80%, отметил эксперт.

Теперь на сайте ФНС есть сервис "Заплати налоги" для компаний и граждан, а также "Личный кабинет налогоплательщика" только для физлиц. Пользование ими значительно экономит время, снижает количество ошибок, а значит бережет и деньги. По данным налоговой службы, в "Личном кабинете" зарегистрировано более 26 млн человек.