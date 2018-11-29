Минкомсвязь поддержит госкомпании, использующие отечественное ПО

29 ноября. FINMARKET.RU - Минкомсвязь планирует поддержатьи госкорпорации, которые будут использовать отечественное программное обеспечение и оборудование при запуске своей цифровой трансформации.

Цифровая трансформация -современных технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий. О необходимости ее запуска и интеграции новых технологий во все аспекты бизнес-деятельности госкомпаний и госкорпораций шла речь на стратегической сессиицифровой трансформации, организованной Минкомсвязью и Московской школой управления "Сколково". По сути предприятия должны полностью преобразовать процессы и модели работы, отказавшись от устаревших технологий, обслуживание которых может дорого обойтись, пишет "Российская газета"

По словам замглавы Минкомсвязи Евгения Кислякова, министерство намерено выступать партнером госкомпаний. Сейчас Минкомсвязь разрабатывает инструменты поддержки для компаний, которые планируют запуск процессов цифровой трансформации с использованием отечественного оборудования. "Тем самым будем стимулировать потребление отечественного оборудования и программного обеспечения", - пояснил Е.Кисляков.

Информация после цифровой трансформации производств будет аккумулироваться на базе отраслевых цифровых платформ. По прогнозу исполнительного директора Центра цифровой трансформации "Сколково" Николая Верховского, в мире прогнозируется появление примерно 60 глобальных цифровых платформ.

Логика построения платформ - это объединение большого количества участников в единую экосреду с общим для всех набором правил.

В Минкомсвязи считают, что такая платформа должна быть открытой, чтобы к ней могли подключаться любые участники рынка и получать от нее максимальные преимущества. Свои предложения по нормативно-правовому регулированию деятельности цифровых платформ и обеспечению недискриминационного доступа данных, предоставлению услуг, установлению требований по верификации вносимых (изменяемых) данных и ответственности за размещение информации, не отвечающей требованиям законодательства, Минкомсвязь должна представить до 25 января 2019 года.