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29 ноября 2018 года 09:52
ЦБ намерен ограничить права требования на возврат долга
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Егор Алеев/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - В рамках борьбы с нелегальными кредиторами ЦБ предлагает лишить их права требовать от заемщика возврата долга, в том числе в судебном порядке. Планируется запретить продавать долги кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов. Рынок черного кредитования оценивается сейчас в 100 млрд руб. в год и растет, но эксперты признают эффективность поправок "ограниченной". Они считают идею неоднозначной и видят в ней дополнительные риски для граждан, пишет "Коммерсантъ". “Ъ” удалось ознакомиться с поправками ЦБ к законам о потребительском кредите и о микрофинансовой деятельности, по которым нелегальные кредиторы (физическое или юридическое лицо, предоставляющее займы более четырех раз в год и не регулируемое ЦБ) не смогут требовать от граждан возврата займов. Так ЦБ пытается пресечь практику массовой выдачи нелегальных кредитов населению и взыскания их затем через суд. Одновременно поправки запрещают уступать права требования по потребительским кредитам или займам кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов. В ЦБ уточнили, что изменения не будут иметь обратной силы. Оценить размер рынка черного кредитования в ЦБ не смогли, пишет "Ъ". По данным комитета по безопасности СРО МиР, число нелегальных кредиторов в России неуклонно растет. В 2015 году их было около 4,5 тыс., в 2016 году — 5,8 тыс., в 2017 году — уже более 9,2 тыс. Долг граждан черному рынку по итогам 2017 года достигал почти 100 млрд руб., оценивали в СРО МиР. Правозащитники поддерживают инициативу ЦБ.
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Ключевые слова: РФ, долг, возврат, ограничение, ЦБ
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