Господдержку промышленности привяжут к результатам ее работы

29 ноября. FINMARKET.RU - Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на переписку ведомств, пишет о реформе господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Речь идет о полном демонтаже нынешней системы промышленных субсидий, которую в Белом доме называют непрозрачной и неэффективной, и запуске нового механизма, жестко связывающего выделение госсредств и льгот компаниям с результатами их работы. Начинать с экспортного проекта в Белом доме хотят из-за наличия в нем критерия эффективности — темпов роста экспорта, пишет "Ъ". По сведениям газеты, "политическую точку" в новых правилах в правительстве готовы поставить на следующей неделе, хотя новшества вызывают протесты промышленности. Так, автоконцерны уже угрожают властям приостановкой инвестиций. При успехе же реформы Минэкономразвития рассчитывает распространить ее и на другие виды господдержки, указывает "Ъ".

По итогам анализа Минэкономразвития выделило четыре механизма господдержки, три из которых прямо или косвенно обеспечивают государству потери налоговых доходов, а четвертая — бюджетные расходы. Минэкономразвития предлагает перейти на единый подход по поддержке инвестпроектов, в основном используя гарантии стабилизации только налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю.

В Минэкономразвития “Ъ” подтвердили, что доклад был направлен вице-премьеру Дмитрию Козаку в рамках работы над новой системой поддержки промышленности, необходимой для реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". При этом, как рассказал изданию источник, знакомый с подготовкой документа в финансово-экономическом блоке правительства, идеи которые будут проработаны в рамках этого проекта, могут быть тиражированы: "Предложение об отмене всех ныне действующих документов в области субсидирования промышленности и написании новых правил игры предполагает возможность распространения их и на иные виды господдержки".