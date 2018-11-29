Белый дом отказался управлять ценами на еду

29 ноября. FINMARKET.RU - Белый дом ликвидировал комиссию по контролю цен и состояния продовольственных рынков, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на опубликованный документ.

Идея принадлежит вице-премьеру Алексею Гордееву, постановление готовил Минсельхоз. Формально упразднение комиссии ведомство объясняло намерением "исключить дублирование в работе координационных и совещательных органов в этой сфере".

Правительственнаябыла создана постановлением правительства от 29 октября 2010 года в связи с аномальной засухой 2010 года. Однако, отмечает "Ъ", работа органа, созданного во время засухи 2010 года, окончательно убедила правительство в том, что его вмешательство в рынок редко приносит пользу — ни "бензиновый" кризис 2010 года, ни дефицит гречки в 2010 и 2014 годах распоряжениями урегулировать не удалось. При этом вмешательство государства чаще вызывало фиксацию цен на предельных уровнях и исчезновение товаров с полок магазинов, поэтому в последние годы правительственная комиссия фактически не собиралась.

Так, в том же 2010 году буквально накануне создания комиссии ФАС отказалась от прямого госрегулирования цен на гречку, хотя формально имела право ввести его — они выросли тогда более чем на 30%. Вместо этого как раз и было принято решение о создании правительственной комиссии как инструмента устрашения рынков.

По регламенту заседания комиссии должны были проводиться "по мере необходимости", но не реже одного раза в три месяца — однако в последние годы, когда Белый дом окончательно убедился в неэффективности запретительных мер и ценового регулирования, заседания комиссии прекратились. Последний раз она собиралась 23 января 2018 года, договорившись о продолжении мониторинга на продовольственных рынках — однако исполнять эту договоренность теперь некому.