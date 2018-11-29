В РФ появится стандарт ответственного ипотечного кредитования

29 ноября. FINMARKET.RU - В России появитсяответственного ипотечного кредитования. Его цель — сформировать публичные и прозрачные правила взаимодействия банка и заемщика при выдаче кредита. Разработку документа ведет "Дом.РФ" при участии специалистов Банка России, сообщают "Известия". Стандарт описывает варианты помощи гражданину с ипотекой в сложной ситуации, а также досудебное урегулирование споров. Его финальная версия должна появиться в конце 2018 — начале 2019 года. Банки надеются, что документ повысит финансовую грамотность граждан, но опасаются роста расходов и стоимости услуг. Однако в будущем это привлечет к ним ответственных заемщиков, которые не будут бояться потерять жилье при минимальной просрочке платежа, а значит, поддержит качество кредитного портфеля.

Стандарт разработали госкомпания "Дом.РФ" и специалисты Банка России. Документ описывает основные этапы жизненного цикла ипотечного займа — от требований к участникам и условиям кредитования до обслуживания дефолтных займов. Стандарт учитывает международные практики, документацию иностранных ипотечных агентств (Fannie Mae и Freddie Mac), практические руководства европейских и американских участников рынка ипотеки, отметили в "Дом.РФ".

На этапе продвижения банк должен будет предоставить максимальный объем информации клиенту и убедиться, что он адекватно оценивает принимаемые на себя риски. В общие сведения кредитору рекомендовано включать и данные о налоговых вычетах, материнском капитале, программах льготного кредитования. Также банк должен будет сообщить гражданину о возможной реструктуризации в случае возникновения у него проблем. Досудебное урегулирование долга должно стать приоритетом над его досрочным истребованием и взысканием объекта ипотеки, то есть жилья.

В документе подчеркивается, что в ходе урегулирования задолженности кредитор в любом случае сотрудничает с заемщиком, независимо от доходности кредита. Реструктуризация ипотечного займа — это временная мера, направленная на поддержку клиента в сложный период. Она должна быть экономически целесообразной как для должника, так и для кредитора.

Как пояснили в "Дом.РФ", цель стандарта — повысить прозрачность выдачи ипотеки для заемщиков, сформировать нормы и правила взаимодействия всех участников рынка, а также создать механизм поддержки качества портфелей. Документ носит рекомендательный характер, присоединиться к стандарту банк сможет добровольно. Вести реестр таких банков будет "Дом.РФ". Окончательную версию стандарта планируется представить в конце 2018 — начале 2019 года. Пока основные положения документа обсуждаются с Банком России и крупнейшими участниками рынка.

реструктурировать кредит, если у заемщика возникли трудности.

Применение стандарта не повлечет дополнительных расходов для банков, отметили в «Дом.РФ». Внедрение документа должно снизить потери кредиторов и заемщиков в случае дефолта и продажи жилья, а также повысить доверие к ипотеке и всей банковской системе, считают в госкорпорации.