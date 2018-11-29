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29 ноября 2018 года 08:28
В России начнут пускать в самолет по смартфону
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Zuma\TASS
29 ноября. FINMARKET.RU - В российских аэропортах готовятся отменить бумажные посадочные талоны. Норма может заработать уже в 2019 году, и авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам. Бумажные билеты останутся, но не будут обязательными. Соответствующий приказ разработал Минтранс, его уже согласовало МВД, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство. Вступление документа в силу случится после его регистрации в Минюсте. Аэропорты просят ускорить процесс — во многих странах уже действуют такие системы, они отвечают всем требованиям безопасности и позволяют быстрее пройти регистрацию и посадку на рейс, отмечает газета. По новым правилам авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на электронный носитель (смартфон, планшет) пассажира. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства. Соответствующий приказ Минтранса разрабатывается с 2017 года. В сентябре прошлого года ведомство сообщило, что утвердило изменения. Документ был отправлен на регистрацию в Минюст, но тот вернул его на доработку из-за разногласий с МВД. В Министерстве внутренних дел "Известиям" заявили, что в феврале 2018 года нормативные правовые акты Минтранса обсуждались на совещании, где были высказаны замечания и предложения МВД. Теперь документ согласован ведомством. В пресс-службе Минтранса изданию сказали, что "документ находится в работе". В Минюсте сообщили "Известиям", что по состоянию на 28 ноября 2018 года приказ Минтранса на регистрацию в ведомство не поступал.
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Ключевые слова: РФ, авиапосадка, смартфон
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