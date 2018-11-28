Путин: у России нет цели уйти от доллара, доллар уходит от нас

28 ноября. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет цели уйти от доллара. "У нас нет цели уходить от доллара,уходит от нас", - сказал В.Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!" Он отметил при этом, что инициаторы такого положения дел вредят, прежде всего, себе.

"Те, кто принимает соответствующие решения, стреляют уже себе не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что такая ситуация складывается не только в России.

"Дело не только в нас, поверьте. Мы же видим, что сейчас в мире происходит: посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников США. Долларовые активы сокращаются - посмотрите на отчеты, - причем самых крупных держателей долларовых активов", - сказал В.Путин.

По его словам, "это результат применения политики санкций, в том числе с использованием доллара". "Я думаю, рано или поздно это осознание придет, но пока мир сталкивается с подобными явлениями, будет осуществляться поиск альтернативных расчетов и накопления резервов. Мы это уже делаем, как и многие другие страны", - добавил президент. Он заметил, что в торговле между странами ЕврАзЭС 70% российского экспорта и 30% - импорта обслуживается в рублях.

Президент также привел в качестве примера сделку с Турцией на поставку зенитной ракетной системы С-400 не в долларах.

"Я только что разговаривал с президентом Турции. Буквально полчаса назад. Мы говорили сегодня по ряду конкретных вопросов. Но напомню нашу сделку (с Турцией) в области ВТС по поставкам С-400. Мы понимаем, что если мыбудем проводить в долларах, то эти расчеты не пройдут. Так мы придумали другой вариант - сделка все равно произошла", - заявил В.Путин. "И так будет по любому виду товаров. Это просто один из примеров, который у всех на устах", - отметил президент.

Развитие расчетов в национальных валютах - задача, к решению которой российские чиновники приступили уже давно, еще до введения западных санкций. В последние несколько месяцев в оборот вошел термин "дедолларизация" - после того, как глава ВТБ Андрей Костин использовал его на встрече с президентом РФ в июле. А в начале сентября тема "дедолларизации" стала обсуждаться уже на бытовом уровне: выступая на ВЭФе, А.Костин заявил, что ВТБ подготовил и согласовал с ЦБ РФ план действий на случай ужесточения санкций в отношении банка, включая опцию выплат по валютным депозитам в национальной валюте по текущему курсу, что вызвало беспокойство части розничных клиентов. Впрочем, как тогда заявил А.Костин, никто не собирается обсуждать какие-либо запреты, и клиенты банков "могут спать спокойно". "Я эту идею (повышения роли рубля) продвигал уже лет 15, и исходил не из политических целей, а исключительно из соображений более широкого использования рубля и использования российских площадок. Это дает больше бизнеса российским банкам, улучшает конкурентные условия и, кстати, способствует более стабильному развитию нашей валюты, в силу того, что спрос на рубли будет более высокий", - отметил он.

В октябре текущего года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что российские власти будут стимулировать участников внешнеторговой деятельности увеличивать долю расчетов в национальных валютах при помощи различных льгот. Как заявлял А.Силуанов, мы "будем делать налоговые преференции, будем говорить о более ускоренном порядке возврата НДС по экспортным поставкам". "Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте. Считаю, что это абсолютно правильное решение", - сказал он.