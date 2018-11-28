Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией

28 ноября. FINMARKET.RU -принимает участие в разработке европейского аналога. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Еврокомиссии. По словам официального представителя Еврокомиссии, в работе над механизмом, позволяющим совершать трансакции с Ираном в обход американских санкций, задействованы участники "ядерной сделки" — Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия. К реализации проекта допущены также и другие государства

Европейский аналог SWIFT создается в рамках компании специального назначения (Special Purposed Vehicle, SPV), пояснили в пресс-службе Еврокомиссии. 24 сентября в Нью-Йорке прошла министерская встреча участников сделки по иранской ядерной программе. Они "подтвердили свою поддержку дальнейшей работы, направленной на внедрение специального механизма".

"Мы работаем с Россией как с одним из участников "ядерной сделки", — заявили в пресс-службе Еврокомиссии. — Кроме того, общая цель — открыть SPV другим странам в мире. Однако эту область еще предстоит разработать, и на данном этапе прогнозирование будет преждевременным".

С помощью создаваемой системы в Евросоюзе рассчитывают преодолеть затруднения, возникшие из-за отключения Ирана от системы SWIFT в результате американских санкций. Основные трудности — это существенные ограничения в расчетах международного бизнеса с иранским, в первую очередь в таких сферах, как поставки нефти и газа, финансы, торговля, инвестиции и транспорт, сказали в Еврокомиссии.

Участие РФ в разработке общеевропейского аналога SWIFT должно будет повысить авторитет российского банковского сектора в глазах делового сообщества ЕС, считает руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов. По его словам, архитектура решений подобных SWIFT понятна, однако ее создание требует довольно существенных инвестиций.

У России уже есть опыт создания аналогичных финансовых систем. Так, в ответ на угрозы ужесточения санкций в виде отключения от SWIFT ЦБ разработал собственную альтернативу — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Фактически это сервис по обмену финансовой информации в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям. Он был запущен в 2014 году, в 2017-м началась модификация платформы. ЦБ планировал закончить доработку системы к 2018–2019 годам. Тогда компании получат специальные форматы обмена финансовыми сообщениями, минуя систему банк–клиент, следует из информации ЦБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — это система обмена так называемыми финансовыми сообщениями. Она объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира и обеспечивает передачу порядка 1,8 млрд сообщений в год. В России более 600 участников SWIFT, включая ЦБ и крупнейшие банки.