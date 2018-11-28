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28 ноября 2018 года 09:35
На каких продуктах экономят россияне
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Артем Геодакян/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - Треть россиян, 37 процентов, принявших участие в специальном исследовании независимого исследовательского агентства полного цикла MAGRAM Market Research, заявили, что не испытывают потребности в экономии средств на продуктах питания. А вот две трети, 63%, вынуждены это делать, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные исследования. Как именно экономят россияне и от чего отказываются? 61% участников опроса стали чаще покупать продукты по акциям и скидкам. Кстати, чаще всего акциями и скидками пользуются люди старше 60 лет. Среди респондентов этого возраста про акции рассказали 72% опрошенных, а среди молодых людей 18-24 лет - 49%. Большинство респондентов стали покупать продукты более дешевых марок и в недорогих магазинах. 36% начали покупать просто меньше продуктов (этот вопрос был задан только 63% респондентов, которые столкнулись с необходимостью экономить, он предполагал много вариантов ответа). Отказаться от определенных продуктов питания пришлось 47% респондентов пришлось. 62% любителей соков и газированных напитков отказались от них. Почти столько же - от кондитерских изделий и сладостей. 59% - от алкогольной продукции. Более половины любителей колбасных изделий и мясных полуфабрикатов больше их не покупают. 40% респондентов вынуждены отказаться от рыбы, треть - от мяса. 15% исключили из своего рациона овощи и фрукты, 10% - сыры, молочную и кисломолочную продукцию. При этом 70% опрошенных считают, что обладают средним уровнем дохода, 11% отнесли себя к высокодоходной части населения и 17% - считают свой доход низким. Два процента опрошенных затруднились ответить. Исследование было проведено в ноябре этого года во всех федеральных округах России. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует население России.
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