Появилась новая схема вывода похищенных хакерами средств

28 ноября. FINMARKET.RU - Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг, пишет "Коммерсант". По словам собеседников газеты,задействовали для вывода средств юристов и исполнительные листы. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации.

Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера. "При таком хищении средства поступают на счет очевидно не работающей компании — директор номинальный, адрес фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление — украденные деньги",— рассказывает специалист по информбезопасности банка топ-5. Банк-отправитель от клиента узнает о хищении и информирует банк-получатель, средства замораживаются.

Но тут в игру вступают новые участники. От приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные фирмой-однодневкой юридические услуги. В качестве взыскателя фигурирует юридическая фирма, которая, судя по документам и информации на сайте, ведет реальную деятельность. И банк вынужден перевести средства в рамках исполнительного производства, даже если знает об их происхождении.

Исполнительный лист при этом получается задолго до хищения, пояснили в банках. Сначала создается компания-дроппер, какое-то время она находится в спящем состоянии. Затем эта компания заключает договор с «дружественной» юридической фирмой, которая в итоге и подает иск о взыскании долга за неоплату услуг. При этом имеется полный комплект документов, включая двусторонние акты выполненных работ. Ответчик-однодневка долг признает, суд выносит решение о взыскании долга и появляется исполнительный лист.

Для таких юридических фирм сотрудничество с хакерами — один из каналов дохода, нередко они же предлагают услуги в виде раздолжнителей, антиблокировщиков и пр., рассказывает один из собеседников “Коммерсанта”.

Добросовестные юристы уже столкнулись со схемой и пытаются ей противостоять. Эксперты считают, что разоблачить преступников в рамках таких схем непросто, но в целом реально.