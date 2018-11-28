Автоконцерны попросили помощи у Силуанова

28 ноября. FINMARKET.RU - Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову письмо, сообщив о рисках изменения системы господдержки промышленности в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Документ подписали главы АвтоВАЗа, КамАЗа, "Рено Россия", "Соллерс" и группы ГАЗ. Концерны просят А.Силуанова провести совещание с участием бизнеса для обсуждения господдержки. Аналогичное письмо направлено и вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет "Коммерсант".

господдержки около месяца обсуждается на уровне Д.Козака. Программы субсидирования спроса на внутреннем и внешнем рынках будут погружены в экспортный нацпроект, а субсидии будут выдаваться по правилам поддержки конкурентоспособной продукции, разработанным Минпромторгом. По данным газеты, готовится единое постановление правительства, которое заменит существующую нормативную базу.

В рамках новой системы соглашения о предоставлении субсидии будут заключаться на уровне регионов, федеральные власти будут предоставлять поддержку системообразующим предприятиям "и то с обязательным участием" властей субъектов, рассказывал 22 октября президенту РФ Д.Козак. Новая система господдержки, по словам вице-премьера, "позволит более чем на 60% увеличить объемы производства продукции с высоким уровнем добавленной стоимости", а также увеличить объем поставок на внутренний и внешний рынки.

Нопротив реформы. Автоконцерны сообщают, что реформа отменяет ключевые меры субсидирования, заложенные в том числе в проект бюджета на 2019-2021 годы, "вводя непрозрачный механизм предоставления бюджетных грантов, не привязанных к фактическим затратам предприятий и распределяемых в зависимости от коэффициента прироста объемов выручки". Ряд собеседников "Ъ" в отрасли называют этот механизм "кто больше наобещает". "Платежеспособный спрос на фоне в том числе повышения НДС уже сжимается, перспективы дальнейшего восстановления рынка и роста выручки туманны",- говорит один из источников "Коммерсанта"

В письме А.Силуанову концерны сообщают, что зависимость от роста выручки обеспечит преимущества для новых игроков на рынке за счет эффекта низкой базы. Также они выразили опасения, что для автопрома реформа господдержки приведет к падению производства и продаж, приостановке реализации уже запущенных проектов и к отказу от дальнейших инвестиций со стороны крупнейших инвесторов.