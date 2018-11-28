Оливье в 2018 году подорожал на 4%

28 ноября. FINMARKET.RU -, необходимые для приготовления салата оливье к новогоднему столу, подорожали на 4%. "Известия" провели собственные расчеты на основе статистических данных о ценах за октябрь 2018 года. Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт французского салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

В 2018 году оливье на семью из четырех человек обойдется в 325,3 рубля. В 2017-м его стоимость составляла 311,83 рубля, сообщал Росстат в октябре прошлого года. За 12 месяцев все ингредиенты салата, кроме картофеля, выросли в цене. Больше всего подорожала морковь (почти на 14%) и яйца куриные (на 12,5%). Колбаса вареная и лук репчатый выросли в цене не так существенно — на 4% и почти на 5% соответственно, зеленый горошек и огурцы консервированные — на 3%, а майонез — на 2%.

Стоимость другого классического блюда к празднику — селедки под шубой — практически не изменилась. В ценах на октябрь 2018 года салат обойдется в 153,1 рубля. А в прошлом году россияне тратили на него 152,54 рубля, подсчитывал Росстат.

В этом сезоне подешевел лишь один ингредиент для селедки под шубой, но самый главный: сама сельдь снизилась в цене на 6%. Больше всего подорожала столовая свекла — на 25%, цены на морковь и куриные яйца выросли на 14% и 12,5% соответственно, а на репчатый лук и майонез — на 5% и 2% соответственно.

В декабре ингредиенты для основных новогодних салатов могут несколько подорожать. В первую очередь потому, что цены на овощи вырастут на 20%, отметил аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин. На прилавках будет в основном импортная или отечественная тепличная, но в любом случае более дорогая продукция. Это может повлиять на стоимость селедки под шубой, в цене которой на овощи приходится одна шестая часть. Вклад овощей в стоимость оливье незначителен.

Газета напоминает, что оливье прошел в нашей стране интересный путь — от блюда для гурманов до массового праздничного салата в СССР, а теперь и до одного из индикаторов потребительской активности и инфляции.