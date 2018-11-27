Министр транспорта попросил не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки

Министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрия Медведева не подниматьна внутренние перелеты через Москву с 10 до 20%. Авиакомпании потеряют сотни миллионов пассажиров, а бюджет – свыше 100 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Предлагаемое Минфином повышение НДС на внутренние перелеты через Москву до 20% и сохранение ставки для региональных рейсов минуя столицу на уровне 10% неэффективно с бюджетной точки зрения и будет иметь ярко выраженное долгосрочное негативное влияние на развитие авиаотрасли. Об этом говорится в письме министра транспорта Евгения Дитриха премьер-министру Дмитрию Медведеву от 16 октября, на которое ссылаются "Ведомости".

Для международных перелетов, а также в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток НДС обнулен. На всех остальных внутренних рейсах с 2015 до конца 2020 г. установлена льготная ставка 10%. Чтобы стимулировать развитие каботажных рейсов минуя Москву, Минтранс и Минэкономразвития предлагают обнулить НДС на все региональные рейсы. Еще весной Минфин был согласен, но только с условием повышения налога на московские рейсы до 20%.

Теперь Минфин, следует из письма Дитриха, вместо варианта НДС 20/0% (для московских и региональных рейсов) предлагает ранее не обсуждавшийся жесткий вариант 20/10%. Это сократит самый экономически рентабельный трафик на московском направлении и не создаст реальных стимулов роста для регионального пассажиропотока, пишет Дитрих.

Минтранс считает, что для стимулирования авиаперевозок следует сохранить льготную ставку 10% для московских рейсов, а для региональных обнулить ее уже с 2019 г., пишет Дитрих. В этом случае в следующие 12 лет (2019–2030) авиакомпании на внутренних линиях перевезут дополнительно 211 млн пассажиров по сравнению с вариантом НДС от Минфина, а поступления дополнительных налогов от роста авиаотрасли и смежных отраслей за минусом недополученного НДС составят 650 млрд руб. Это также обеспечит снижение цен на билеты. В обоснование своей позиции Дитрих предоставил Медведеву исследование Высшей школы экономики.

Если принять вариант НДС Минфина, то внутренние перевозки к 2030 г. вырастут всего вдвое по сравнению с 2017 г. до 125,1 млн человек, а доля региональных рейсов по-прежнему будет составлять 25%. Если же следовать предложению Минтранса, то внутренний трафик вырастет до 189,3 млн человек, а доля региональных рейсов вырастет до 32%, считают экономисты.