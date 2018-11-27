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27 ноября 2018 года 11:00
Сети связи защитят от хакерских атак
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Сергей Коньков/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало порядок установки оборудования на сетях связи, которое станет частью государственной системы обнаружения компьютерных атак, пишет "Российская газета". Сейчас есть пилотные проекты по защите ряда сегментов сетей связи и есть средства защиты, установленные на ведомственных сетях. Они входят в госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Ее оператором является ФСБ. В январе 2013 года президент Владимир Путин поручил службе создать систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий атак на ИТ-ресурсы, расположенные на территории России, а также в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ за рубежом. И она уже работает в госсегменте. Но на сетях связи общего пользования, которые обслуживают массовых и коммерческих потребителей, такая система пока не работает, сообщил "РГ" директор по развитию АНО "Цифровая экономика" Георгий Грицай. Учитывая масштабность проекта, Минкомсвязью разработан единый подход к установке и эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков хакерских атак в сетях связи, которые входят в критическую инфраструктуру Рунета. Ее объектами являются информационные системы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления и сети электросвязи. Оператор ГосСОПКА определен как ответственный орган по защите сетей связи от атак. Задача операторов связи - предоставить свои сети для установки специального оборудования для обнаружения хакерских атак, которое есть у оператора ГосСОПКА. Операторам связи тратиться на это оборудование не надо. При этом ничего в деятельности операторов не поменяется, отметил Г.Грицай. На пользователях установка такого оборудования также никак не отразится, отметил он. Не будет никаких помех, задержек в передачи сигнала или фильтрации данных. Меры направлены на обеспечение стабильной работы Рунета. В понимании обывателей хакеры чаще всего атакуют пользовательские компьютеры, банки, телефоны. Но компьютерные атаки бывают разные, в том числе и на сети связи.
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Ключевые слова: РФ, Минкомсвязь, хакеры, защита
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