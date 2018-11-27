У футбольного клуба "Спартак" появится свой мобильный оператор

27 ноября. FINMARKET.RU - У самого титулованного российского футбольного клуба "Спартак" появится свой виртуальный мобильный. Он будет создан на сети "Вымпелкома" для болельщиков клуба, пишут "Ведомости", ссылаясь на подтверждение вице-президента оператора Арташеса Сивкова. Это также подтвердил представитель клуба. Оператор будет называться "Спартак мобайл". У "Спартака" 27 млн болельщиков ипредложит им выгодную, специальные тарифы, скидки и условия, рассказывает представитель клуба.

В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки, рассказывают Сивков и представитель "Спартака". Официальный запуск запланирован на весну 2019 г. Абонентов планируется подключать через клубные магазины, брендированные стойки на стадионах во время матчей и через интернет, рассказывают Сивков и представитель клуба. Сим-карты оператора также будут исполнены в красно-белом цвете, уточняет представитель "Спартака".

Тарифы нового оператора уже опубликованы на его сайте. Линейка называется "Народный" и состоит из трех вариаций, каждая из которых предлагает безлимитные звонки на номера "Билайна". Нижний тариф за 650 руб. в месяц предлагает 15 Гб интернет-трафика и 600 минут звонков остальным операторам. Тариф за 1000 руб. включает 40 Гб трафика и 3000 минут, а за 1600 руб. в месяц можно получить 60 Гб трафика и 6000 минут. Эти пакеты чуть дороже тарифов самого "Вымпелкома", но в них больше трафика и минут. Так, оператор в линейке "Все в одном" предлагает 15 Гб трафика и 500 минут голосовой связи за 600 руб., 22 Гб и 1200 минут – за 900 руб. и 30 Гб трафика и 2000 минут – за 1500 руб.

Клуб и оператор сотрудничают не напрямую. В июне 2018 г. появилась компания "Спартак мобайл", принадлежащая трем частным лицам: на 47,5% – Дмитрию Макееву, на 30% – Артуру Мирзе, на 22,5% – Сергею Базылеву, следует из базы СПАРК. Клуб "Спартак" лицензировал ООО "Спартак мобайл" на использование логотипа, а услуги связи компания получает от "Билайна", добавляет он. Именно с этой компанией будет заключать контракт желающий подключиться абонент, говорит представитель "Спартака". Это подтверждает и совладелец "Спартак мобайла" Базылев.