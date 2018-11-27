Продуктовые карточки в России могут ввести не раньше 2021 года

27 ноября. FINMARKET.RU - В России к работе над программой продуктовых карточек для малоимущих могут вернуться не раньше 2021 года. Как сказано в письме замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Госдуму, Минпромторг остановил работу над проектом, потому что денег на программу в бюджете не предусмотрено до 2021 года, пишут "Известия" . Письмо замминистра Виктора Евтухова 16 ноября было направлено депутату Госдумы Аркадию Пономареву.

Как рассказал газете источник, близкий к ведомству, программа приостановлена на ближайшие годы, пока возвращаться к ней не планируется.

По оценкам Минпромторга, ежегодный бюджет проекта должен был составлять 335 млрд рублей. Сама программа требовала 319 млрд рублей и еще 16 млрд рублей ушло бы на ее администрирование. По расчетам министерства, на эти средства можно было оказать помощь 19,1 млн человек. Но Минфин такие затраты не согласовал: Минпромторг не представил материалы, которые позволяют оценить финансово-экономические последствия от реализации программы, и источники ее обеспечения.

Программа помощи малоимущим гражданам была презентована министерством в 2014 году. Было предложено ежемесячно выплачивать 10 тыс. рублей гражданам, чей доход недотягивает до прожиточного минимума. Планировалось, что их можно будет потратить лишь наотечественного производства.

Речь шла о хлебобулочных и макаронных изделиях, крупах, картофеле, овощах и бахчевых, свежих фруктах и сухофруктах, сахаре, соли. Причем купить алкоголь и табачную продукцию на эти средства было бы нельзя. В перспективе в проект продуктовых карточек Минпромторг намеревался включить и товары легкой промышленности, например одежду.

Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда, по данным Росстата, население с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составило 19,3 млн человек. По информации органов соцзащиты субъектов, в прошлом году государственную соцпомощь получили порядка 4 млн человек, в том числе 362 тыс. - в натуральной форме. Из федерального бюджета на помощь этой категории граждан средства не выделяются. В пресс-службе Минтруда отметили, что вопросы соцпомощи малоимущим относятся к компетенции субъектов

По мнению экспертов, программа продуктовых карточек была бы полезна. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев сказал "Известиям", что она бы не только поддержала население и простимулировала спрос, но и стала импульсом развития пищевой промышленности.

Как считает депутат, программа смягчила бы социальную напряженность, обострившуюся после ряда непопулярных правительственных инициатив. А также оказала бы мощный экономический эффект, недаром многие развитые страны, в том числе США, применяют ее на протяжении десятилетий.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков согласен, что иностранный опыт действия этого инструмента вполне успешен. Он сказал "Известиям", что продуктовая поддержка нуждающихся может способствовать развитию проектов по импортозамещению. Однако эксперт предложил изменить название проекта. Ведь в сознании россиян со времен СССР прочно укрепилась взаимосвязь: продуктовыеозначают дефицит. Это приводит к негативному восприятию программы.