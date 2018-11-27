Банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

27 ноября. FINMARKET.RU - Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, пишут "Известия". По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов. Впрочем, в Центробанке "Известиям" пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

Москвичке Анастасии позвонили из Бинбанка и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с "пластика" на сумму 1 тыс. рублей.

"Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с, — рассказала "Известиям" Анастасия. — На сбор документов мне отвели три дня.

В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.

С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он рассказал "Известиям", что делал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на "пластик" Альфа-банка. Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод всё-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.

А москвича Виталия Тинькофф-банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его "пластик" была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. "Пластик" молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.

В пресс-службе ЦБ изданию уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Таким признаком может быть в том числе несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента, пояснили в пресс-службе Банка России. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.

"К нам не поступали жалобы на массовую блокировку кредитными организациями перечислений между гражданами, — отметили в пресс-службе регулятора. — Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную".