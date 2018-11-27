Проникновение в РФ товаров в обход санкций наносит серьезный ущерб экономике страны

27 ноября. FINMARKET.RU - В правительствепризнали, что проблема незаконного проникновения на российский рынок товаров из Европы, попадающих под ограничительные меры Москвы, сохраняется, хотя профильные ведомства энергично борются с контрабандой.

"Скажу откровенно, ситуация сложная. В результате недобросовестных действий наносится серьезный ущерб российской экономике", - заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько журналистам на брифинге в преддверии визита премьера Дмитрия Медведева в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

При этом, отвечая на вопрос "Интерфакса", он подчеркнул, что "проблема незаконного проникновения на наш рынок упомянутой продукции находится на постоянном контроле, (...) по этой теме ведется постоянный диалог с партнерами по Евразийскому союзу".

На вопрос, будет ли российская сторона поднимать эту тему на предстоящей в Минске встрече глав правительства ЕврАзЭС, С.Приходько ответил утвердительно. "Конкретные аспекты указанной проблемы являются предметом обсуждения практически на каждом заседании Евразийского межправсовета", - сказал первый замглавы аппарата правительства.

Он также отметил, что "параллельно принимаются энергичные меры по линии российских профильных ведомств, прежде всего, ФСТ России, Россельхознадзора и Роспотребнадзора в целях пресечения контрабандных потоков".

Как сообщил также С.Приходько, главы правительств стран-членов ЕАЭС на встрече в Минске намерены обсудить вопрос о выработке эффективных механизмов защиты от антироссийских санкций.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он сообщил, что на предыдущем заседании Евразийского межправсовета (состоялось в июле в Санкт-Петербурге) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было дано поручение проанализировать международную практику применения коллективных ответных мер на действия третьей стороны.

"На предстоящей встрече в Минске будет рассмотрен подготовленный комиссией доклад. На его основе продолжится проработка наиболее эффективных механизмов защиты от санкций и минимизации их последствий", - сказал С.Приходько.

На вопрос, что предлагает Москва для минимизации ущерба от санкций в рамках Евразийского союза, представитель правительства сказал: "В качестве первоочередного конкретного шага российская сторона предлагает выработать порядок применения статьи 40 Договора о ЕАЭС "Ответные меры в отношении третьей стороны".

Он заверил, что "проблематика влияния антироссийских санкций на экономику России и, как следствие, на другие государства-члены Союза - в фокусе нашего пристального внимания".

"Считаем важным системно подходить к решению данного вопроса", - подчеркнул С.Приходько.

Первый замглавы аппарата правительства РФ также заявил, что в Москве рассчитывают, что механизм прослеживаемости и маркировки товаров будет введен во всех странах ЕврАзЭС, это в интересах всех его членов.

"Надеемся, что с учетом поэтапности упомянутый механизм заработает во всех государствах-членах Союза. В этом заинтересованы все", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии визита премьера Дмитрия Медведева в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

С.Приходько обратил внимание, что изначально система прослеживаемости и маркировки товаров была опробована на меховых изделиях.

"Эксперимент наглядно показал полезность этой технологии - удалось вывести из "серой" зоны серьезную часть рынка, увеличились налоговые поступления, для потребителей снизились риски приобретения поддельной продукции", - сказал он в связи с этим.

По словам С.Приходько, дальнейшее внедрение системы будет проходить поэтапно, охватывая все новые и новые товарные группы.

"Реализуются пилотные проекты, вырабатываются общие подходы по таким значимым товарным группам, как лекарства и табак. В перспективе предполагается охватить максимально возможную номенклатуру товаров", - пояснил он.

Страны-участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в феврале текущего года в Алматы.

С.Приходько также сообщил, что вопрос расширения ЕАЭC в настоящее время неактуален, увеличение количества членов этого объединения никогда не было самоцелью.

"В данный момент речь о расширении Союза не идет", - сказал первый замглавы аппарата правительства РФ.

По его словам, основной задачей ЕАЭC на сегодня является углубление и укрепление интеграции, в первую очередь устранение сохраняющихся барьеров и ограничений на общем рынке.

"Расширение ЕАЭC никогда не было самоцелью для государств, участвующих в интеграционном объединении", - подчеркнул С.Приходько.

Он пояснил, что участники объединения ориентируются на практические выгоды, которые они получают от углубления экономической интеграции, в частности, рост взаимной торговли, улучшение ее структуры, снятие преград на пути перемещения капиталов, услуг, трудовых ресурсов, общее укрепление социально-экономической стабильности в регионе.

С.Приходько отметил, что при выстраивании отношений с третьими странами в ЕврАзЭс используется гибкий подход, разнообразные форматы взаимодействия.

"В частности, с целью подключения к интеграционным процессам тех стран, которые по различным причинам не готовы стать членами Союза, но заинтересованы в получении информации об интеграционных процессах в рамках ЕАЭC "из первых рук", было разработано Положение о статусе государства-наблюдателя, утвержденное на заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 мая 2018 года. Первым государством, получившим такой статус, стала Молдавия", - заметил замглавы аппарата правительства.

Он заявил, что если другие партнеры РФ, в том числе из числа членов СНГ, проявят заинтересованность в подобном взаимодействии с ЕАЭC, то Москва будет открыта для конструктивного диалога.