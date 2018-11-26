Занять до зарплаты в следующем году станет сложнее

26 ноября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации в следующем году резко сократят объем выдачи самых популярных у населения займов до зарплаты. Часть заемщиков в итоге может уйти к серым кредиторам, предупреждают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) в свежем выпуске "Рэнкинга компаний микрофинансового сектора", пишет "Российская газета"

В 3-м квартале спрос на заемные деньги у крупных компаний - участников рэнкинга прибавил 1,5%, они заключили 2,951 млн договоров. Хотя обороты по выдаче снизились на 4% за квартал, средняя сумма договора выросла на 10% - до 14 тыс. рублей. Наибольший вклад в рост портфеля компаний внеслидо зарплаты.

Аналитики НРА сохраняют прогноз по росту рынка в 15% по итогам года. Однако ситуация может измениться с ограничением с 1 июля 2019 года ежедневной ставки по займам до зарплаты - кредиторы не смогут устанавливать ее выше 1%. Стоимость фондирования, затраты на выдачу займов при снижении ставки останутся на прежнем уровне. Как следствие, чтобы оптимизировать обслуживание своих портфелей, участники рынка резко снизят процент одобрений по займам до зарплаты.

Часть более или менее благополучных клиентовможет перейти в банки, которые сейчас активно наращивают выпуск новых кредитных карт с относительно привлекательными условиями. К тому же ЦБ планирует упростить для них правила создания резервов по потребкредитам до 100 тыс. рублей.

Что касается людей с низкими доходами, то им банки кредиты одобрять, скорее всего, не станут. Понятно, что в перспективе они не перестанут нуждаться в деньгах. Вопрос, куда и к кому они за ними пойдут. Сегмент микрофинансовых организаций хоть и является очень ограниченным в части объема займов (на 2 порядка меньше банковской розницы), но с точки зрения числа заемщиков остается очень значительным - около 10 млн, говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. За последний год число серых кредиторов, выдающих кредиты населению, не имея на то лицензии, удвоилось.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ранее отмечал, что в результате совместной работы регулятора и Следственного комитета России только за 1-е полугодие 2018 года было обнаружено 1890 таких организаций, тогда как по итогам всего 2017 года их было 1300. Для привлечения клиентов серые кредиторы маскируются под легальные организации, используя в своих названиях слова "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", однако в реестре МФО, который ведет ЦБ, их нет.