Внутренний спрос в РФ остается слабым

26 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2018 г. сводный опережающий индекс (СОИ) вырос с 0,9 до 1,7%, еще немного дальше отойдя от негативных значений, до которых он опускался в конце лета. Однако внутренний спрос остается слабым, что в случае заметного падения нефтяных цен, до сих пор компенсировавших эту слабость, может легко привести к снижению СОИ, даже и до отрицательных значений, говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе".

Стоит отметить, что в октябре вклады таких компонент СОИ, в конечном счете отражающих состояние финансового рынка и настроения его участников, как денежная масса М2, фондовый индекс РТС, реальный эффективный курс рубля и даже процентная ставка MIACR-overnight, остающаяся на уровне более низком, чем год назад - все оказались положительными, хотя и не очень большими по своей величине. К сожалению, они слишком зависят от динамики нефтяных цен, чтобы надеяться, что в случае падения цен на нефть они смогут удержать СОИ "на плаву".

В целом, приходится констатировать, что российскаяостается в зоне риска, и самым уязвимым ее местом по-прежнему остается внутренний спрос. В этой области каких-то сдвигов в лучшую сторону пока не видно.

Кроме того, институт "Центр развития" НИУ ВШЭ провел очередной квартальныйпрофессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2018-2019 гг. и далее до 2024 г. В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

За прошедшие с момента предыдущего опроса три месяца консенсус-прогнозы основных макроэкономических индикаторов изменились мало. Разница в прогнозах по росту ВВП за разные годы не превысила плюс-минус 0,1 п.п. Прогнозы по динамике потребительских цен на 2018-2019 гг. превысили прежние прогнозы на 0,1-0,2 п.п., тогда как прогнозы на последующие годы, напротив, оказались ниже тех, которые были сделаны три месяца назад на те же 0,1-0,2 п.п. в год. Очевидно, что эксперты немного скорректировали свои прежние ожидания, учтя возможное ускорение инфляции в ближайшие годы из-за недавнего ослабления рубля и вызванного этим удорожания импорта. Однако также очевидно, отмечают эксперты ВШЭ, что консенсус-прогноз по-прежнему означает, что инфляция останется под контролем Банка России, и потому ориентируется на объявленный им инфляционный таргет.

"Наиболее заметно - следуя за фактической текущей динамикой - изменились прогнозы по ценам на нефть и курсу доллара, однако общая идея осталась прежней: эксперты ожидают постепенного снижения цен на нефть и столь же постепенного ослабления рубля. В действительности, те изменения, которые консенсус-прогноз растягивает на шесть-семь лет, могут произойти даже не за шесть-семь месяцев, а за шесть-семь недель или даже дней, но здесь как раз важно, что эксперты не ждут каких-то резких потрясений", - говорится обзоре института "Центр развития" НИУ "ВШЭ"

В более или менее длительной временной перспективе консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП около 1,5% в год; инфляция 4%; ключевая ставка ЦБ чуть больше 6% годовых (+2% в реальном выражении); цена нефти $65-67/барр.

Несколько экспертов ожидают небольшой рецессии в 2020 или 2022-2024 гг., но пока таких экспертов совсем немного (буквально два-три), и падения ВВП в годы кризисов они ожидают небольшого, обычно в пределах 1%.