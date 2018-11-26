Президент предложил смягчить в УК "предпринимательские" статьи

26 ноября. FINMARKET.RU - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к Уголовному кодексу (УК), призванных смягчить преследование бизнеса силовиками по так называемым предпринимательским статьям. Проект поправок был внесен президентом в Госдуму 24 ноября.

Первое важное изменение, которое предлагается депутатам, - изменение статьи 76.1. Поправка должна будет регламентировать прекращение уголовных дел за полным возмещением вреда обвиняемыми, пишет "Коммерсант" . К уже значащимся в этой статье налоговым преступлениям глава государства предлагает добавить значительную часть "мошеннических" составов, появившихся в УК РФ в 2012 году. Речь идет о самых мягких составах статей 159.1-159.6, устанавливающих ответственность за кредитное и страховое мошенничество, а также махинации с использованием электронных платежных систем и компьютерной информации. Изменения коснутся и ответственности за мошенничество в сфере предпринимательства, сейчас описанной в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. Кроме того, под смягчение попадают самые мягкие случаи растраты (ч. 1 ст. 160 УК) и причинения имущественного ущерба путем обмана (ч. 1 ст. 165 УК).

После вступления поправок в силу можно будет избежать преследования, возместив ущерб от нарушения авторских и патентных прав (ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК РФ). Также поправки предполагают освобождение от уголовного преследования руководителей, которые впервые допустили невыплату зарплат, но погасили все долги в течение 2-х месяцев с момента возбуждения уголовного дела (ст. 145 УК).

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект направлен на "формирование благоприятного делового климата в стране", "создание гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования" и "сокращение рисков" для бизнеса.

Второе серьезное изменение вносится в ст. 164.1 УПК - ужесточение требований к изъятию силовиками во время оперативных мероприятий электронных носителей информации. Изменения предполагают запрет на такие действия, если у пришедших в фирму правоохранителей отсутствует решение суда об изъятии этих материалов или постановление о назначении судебной экспертизы по ним. Еще одно основание забрать технику - риск ее использования для продолжения криминальной деятельности, наличие информации, которую владелец не имеет права хранить, или "заявление эксперта", что носители необходимо изъять. В последнем пункте опрошенные "Ъ" представители правоохранительных органов видят "дыру, которая компенсирует все остальные сложности".

В нижней палате готовятся оперативно одобрить президентские поправки.