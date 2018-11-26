Центробанк усложнит выдачу кредитов

26 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2018 года в силу вступил нормативный акт Банка России, который обяжет финансовые организации с 1 октября 2019 г. проверять кредитную нагрузку потенциального заемщика при выдаче займа от 10 тыс. рублей или увеличении кредитного лимита по карте. Показатель планируется использоваться для установления надбавок к коэффициентам риска, пишут "Известия". Будет влиять он и на норматив достаточности капитала банка - в зависимости от уровня риска финансовая организация обязана создавать резервы по кредитам. Например, для ипотеки с маленьким первым взносом действует надбавка в размере 200% - значит резервы нужно создать в размере 200% от суммы займа. Для банка это расходы, а стало быть, кредитовать рискованного заемщика невыгодно.

Долговая нагрузка - показатель payment-to-income (PTI) - фиксирует, какую часть дохода гражданин тратит на погашение долгов ежемесячно. На 1 октября 2018 года средний PTI в России составлял 23,55%, пояснил газете директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Годом ранее PTI составлял 24,67% - то есть нагрузка на россиян немного уменьшилась. Но произошло это, вероятно, благодаря снижению ставок по займам: кредитов не стало меньше, но по ним стали меньше платить.

Предельный PTI - 50%, считает А.Волков. Для комфортной жизни с таким долгим кредитом, как ипотека, нагрузка должна быть не более 30%. Иначе возможны длительные финансовые перегрузки и даже дефолт. По словам эксперта, сейчас в России 12,5% заемщиков отдают в погашение долгов более половины своего месячного дохода.

Чтобы оценивать PTI,будут обязаны не только запросить у заемщика документы, но и проверить содержащуюся в них информацию. Как пояснили в ЦБ, кредитные организации должны учитывать все обязательства клиента, включая долги по другим кредитам и займам. Эти сведения они смогут получить в бюро кредитных историй. Данные о доходе также нужно будет проверить, однако - не для всех ссуд. Обычно гражданин сам указывает в заявлении на кредит, каков его средний уровень дохода.

Сейчас кредиторы запрашивают как минимум справку с работы должника и его собственную информацию о доходах, пояснил А.Волков. Сведения проверяют лишь при оформлении крупных ссуд - ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа. Данные БКИ банки также запрашивают, но лишь при наличии письменного согласия должника, отметил эксперт.

На переходный период до октября 2020 года регулятор сохранит упрощенный порядок выдачи займов на сумму до 50 тыс. рублей и для автокредитов, сообщил представитель ЦБ. Принимая решения о выдаче, при расчете PTI банки смогут учитывать доход, указанный самим заемщиком в заявлении. Более широкие исключения, например, упрощенная выдача кредитов до 100 тыс. рублей, могут привести "к недооценке долговой нагрузки и росту системных рисков", полагают в Центробанке. Пока предполагается, что после 2020 года подтверждать доходы нужно будет, даже если клиент запросит кредит на 10 тыс. рублей.