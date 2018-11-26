Пенсионеры готовы переобучаться, чтобы сохранить работу

26 ноября. FINMARKET.RU - Существенная часть россиян старшего возраста готова пройти профессиональное обучение за счет государства или за свой собственный из-за беспокойства за свое рабочее место. Такие данные на Всероссийской научно-практической конференции "Образ будущего глазами старшего поколения" представили специалисты ВНИИ Минтруда и Российского экономического университета имени Плеханова, пишет "Коммерсант". Из-за пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в России начнет повышаться уже в 2019 году. Правительство считает одним из возможных негативных последствий реформы рост безработицы среди тех россиян, кому придется дольше работать. Чтобы этого избежать, Минтруд планирует потратить на программы переобучения россиян старше 50 лет ежегодно 5 млрд руб. Данные ВНИИ Минтруда и РЭУ Плеханова - одна из первых попыток оценить востребованность такой программы с учетом мнения самих пенсионеров.

Так, по данным экспертов конференции, среди россиян в возрасте 50-59 лет не готов учиться каждый третий, примерно каждый девятый заявляет, что ему обучение не требуется, то есть в совокупности не хотят учиться 44,5% респондентов этого возраста. За счет государства и работодателей в целом по группе готовы учиться 34,7%, еще 17,7% согласны делать это за свой счет.

Оценивая свои перспективы в будущем, большинство (57%) россиян старшего возраста говорят об изменениях в своей профессии, которые принесут компьютерные технологии. Еще 37%, впрочем, не предполагают такого развития событий. В полное исчезновение своей профессии в ближайшем будущем верят не более 15% опрошенных. Большинство (63%) по этой же причине ожидают и роста требований к своим профессиональным умениям (около трети не видят такой перспективы). Впрочем, главной проблемой трудоустройства на новом месте россияне старше 50 лет называют не отсутствие профессиональных навыков, а свой возраст (о том, что "работодатели хотят молодых", заявляет 51% опрошенных). Еще треть (33%) жалуются на отсутствие работы в целом или в своей профессиональной сфере, а 10% указывают на неудовлетворительное состояние собственного здоровья.

Относительно высокий интерес к переобучению, которыйпродемонстрировали в ходе исследования, теоретически может повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Сейчас, хотя даже после выхода на пенсию продолжают работать около 40% пенсионеров, они в основном занимают низкооплачиваемые позиции.