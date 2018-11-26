Экологичный транспорт остается для таксопарков и каршеринга затратным

26 ноября. FINMARKET.RU - Для привлечения в таксопарки электромобилей агрегаторы уже начали предлагать различные преференции. Например, как рассказал "Известиям" гендиректор "Ситимобил" Арам Аракелян, партнеры сервиса, подключившие к парку электрокары, будут на год освобождены от комиссии. Это позволит компаниям экономить от 20% расходов. Переговоры с таксопарками, по его словам, уже ведутся. Автомобили смогут быть доступны по тарифу бизнес-класса, но пока речь идет о "сотнях машин, не тысячах", пояснил Арам Аракелян.

Преференции таксопаркам предлагает и группа компаний "Везет": тариф предусматривает снижение платы за подключение электромобилей почти до нуля. По словам представителя "Везет", пока электрокаров в базе группы - "не более нескольких десятых процента".

Игроки рынка не первый год заявляют об интересе к электрокарам, однако дальше единичных экспериментальных проектов дело не идет. Многие сервисы, ранее заявлявшие о работе с электрокарами, закрыли это направление. Так, о запуске такси с тремя Tesla в начале 2017 года объявлял Moscow Tesla Club. В итоге сервис проработал четыре месяца, рассказал газете руководитель автосалона Алексей Еремчук. Получалось, что поездка на Tesla и на Mercedes E-класса стоила одинаково, при этом покупка электрокара обходилась вдвое дороже.

По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2018 года в Россию было продано всего 94 новых электрокара, но это на 42% больше, чем годом ранее. Их цена в России, как и в мире, остается высокой, и сервисы вряд ли окупят услуги даже с учетом экономии на топливе, рассказал "Известиям" исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

"Продажи электромобилей в мире выше в основном за счет поддержки спроса со стороны правительства, как, например, в Норвегии или Китае", - пояснил эксперт.

В России пока ситуация выглядит иначе: с сентября 2017 года была возвращена импортная пошлина на ввоз электромобилей, добавил он. Сегодня темпы роста доли электрокаров в РФ в продажах отстают от общемировых на 4-5 лет. К 2020-му она может достичь 1-1,5% (15-20 тыс. автомобилей), говорится в правительственной стратегии развития автопрома до 2025 года. В документе предусмотрены меры по созданию благоприятных условий для производства отечественных компонентов электромобилей и развития инфраструктуры.

В марте в Минпромторге сообщали, что в стране действует программа стимулирования спроса на электротранспорт: на эти цели в 2018-2020 годах будет выделяться по 1,5 млрд рублей ежегодно. Речь в том числе идет и о развитии экологичного общественного транспорта.

В московском департаменте транспорта изданию сообщили, что приветствуют стремление частных компаний использовать автомобили на альтернативных источниках топлива. Сейчас в городе 115 электрозарядных станций, еще 42 будут установлены до конца года. Также для владельцев таких машин в столице действует бесплатная стоянка в зоне платной парковки.