В "Чёрную пятницу" онлайн-магазины проверят роботы

23 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня начинается акция распродаж "Черная пятница", которая продлится 3 дня и завершится в воскресенье. В ходе акции впервые за онлайн-магазинами будут следить с помощью роботов. Они проконтролируют, чтобы участники не завышали цены перед распродажей и не привлекали клиентов искусственными скидками, рассказали Об этом "Известиям" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая является организатором акции на одной из крупнейших онлайн-площадок. А недобросовестные компании, как пояснил представитель альтернативной площадки Black Friday, будут дисквалифицированы.

По прогнозам (АКИТ), в этом году в акции примут участие более 5 тыс. компаний по всей стране. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, отметили в ассоциации.

Традиционно в этом году по акции будут продаваться электроника, бытовая техника, одежда, детские товары, украшения и другие товары. Кроме продукции массового потребления, купить с дисконтом можно будет даже автомобили и недвижимость, отметила коммерческий директор Black Friday Светлана Харабурова. Также будет расширен ассортимент услуг: от скидок на страхование и образование до бронирования номеров в элитных отелях по сниженным ценам.

Максимальная скидка на товары в этом году достигнет 90%. В АКИТ подчеркнули, что она будет действовать на одежду и аксессуары. В сегменте бытовой техники и электроники таких акций ждать не стоит, особенно на популярные бренды, добавил представитель ассоциации.

Организаторы "Черной пятницы" пообещали, что проследят за тем, чтобы предоставляемые скидки были реальными и честными. У нарушителей начнут снимать товары с распродажи. За несколько подобных проступков и саму компанию могут исключить из акции.

Президент АКИТ Артем Соколов пояснил "Известиям", что цены на все товары, которые участвуют в днях распродаж, проверяют за сутки до старта акции. Компании загружают свои предложения в информационную систему на площадке, где проводится "Черная пятница", после чего робот анализирует стоимость продукции в магазине за последние несколько недель. Речь идет только об онлайн-магазинах, стационарных точек продаж проверки не коснутся - такой возможности нет.

По словам А.Соколова, таким образом можно сравнить и понять: действительно ли скидка реальная. "Если у нас возникает ощущение, что она накручена, такой товар мы снимаем, - отметил он. - Также у нас есть специальная "горячая линия". Те, кто заметил, что скидки ненастоящие, могут сообщить об этом. Такие предложения также будут моментально сниматься с нашей площадки".

Как уточнил А.Соколов, механизм проверки с помощью робота в этом году применят впервые, в прошлом сезоне за скидками следили только покупатели.

Другой крупнейший организатор "Черной пятницы" - Black Friday - намерен проводить выборочную проверку предложений на предмет завышения цен и честности распродаж на протяжении всех дней акции, пояснила "Известиям" С.Харабурова. По ее словам, это позволит обеспечить максимальную прозрачность скидок. При выявлении нарушений компания намерена требовать оперативного исправления ошибочных цен. А за неоднократные нарушения магазин будет сниматься с распродажи.