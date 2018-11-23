Минфин обрабатывает розничный рынок драгметаллов и камней

23 ноября. FINMARKET.RU - Минфин разработал законопроект, предлагающий лицензировать скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней. Документом предлагается сделать обязательным лицензирование деятельности, связанной со скупкой у населения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней (лома таких изделий), а также обработкой (переработкой) лома и отходов драгметаллов, пишет "Коммерсант".

В пояснительной записке к проекту указывается, что в 2016 году насчитывалось 5,7 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих скупку у населения изделий из драгметаллов или камней, а также лома таких изделий. В 2017 году их количество сократилось до 4,4 тыс. а в 2018 году — увеличилось до 5,6 тыс. Указанные субъекты составляют около 14% от общего количества лиц, состоящих на специальном учете в Пробирной палате России. По мнению Минфина, лицензирование такой деятельности позволит гражданам избежать продажи драгметаллов организациям-перекупщикам и обеспечит их возврат в активный оборот, упростит идентификацию переработчиков вторичного сырья, а также сократит количество правонарушений по использованию нелегальных схем в виде незаконного возмещения НДС и уклонения от его уплаты.

Согласно проекту, получить лицензию компании будут обязаны не позднее одного года после вступления закона в силу. Полномочиями по лицензированию предлагается наделить Пробирную палату. За отсутствие лицензии на должностных лиц и ИП будут налагаться штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

Сейчас, чтобы осуществлять скупку у физлиц ювелирных изделий и обработку драгоценных металлов, организации должны получить в Пробирной палате карту специального учета юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, пояснили в компании "Регион Золото". "Таким образом, компании уже проходят процедуру отбора для работы на данном рынке, и лицензирование является избыточным,— отметили там.— При крупных сделках свыше 600 тыс. руб. в обязательном порядке подаются данные в Росфинмониторинг".

Участники ломбардного рынка неоднократно указывали на то, что на фоне усиления регулирования со стороны ЦБ ломбарды уходят в тень, переквалифицируясь в скупки изделий из драгметаллов. При этом в отсутствие регулирования они создают недобросовестную конкуренцию легальным игрокам.