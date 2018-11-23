Эксперты ожидают рост тарифов на звонки и интернет

23 ноября. FINMARKET.RU - Рост тарифов на услуги фиксированной и мобильной связи в 2019 году может составить 10 и даже более процентов, сделали вывод эксперты аналитического агентства "Телеком Дейли" по итогам опроса операторов связи в 15 крупных городах.

Итак, 81% операторов не сомневаются, что вырастутна услуги связи, свыше половины (52%) считают, что он уложится в 10%, почти треть (29%) полагают, что рост будет более существенным. И только 19% с оптимизмом заявили, что стоимость услуг связи останется на прежнем уровне, пишет "Российская газета".

Подавляющее большинство опрошенных (84%) характеризуют финансовое состояние своих предприятий как устойчивое, но более четверти (2%) заявили, что их компаниям средств хватает только на поддержание бизнеса, а на развитие - нет.

Стоимость услуг сотовых компаний уже выросла по ряду тарифов (операторы заложили в них расходы на инвестиции в инфраструктуру хранения данных, как этого требует закон), в ближайшие полгода тарифы могут вырасти еще больше, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников. Компании будут отправлять текущие тарифы в архив (они продолжат действовать, но перейти на них уже нельзя), так как с учетом повышения НДС с 18 до 20% нужно вписаться в новые "круглые" суммы.

Как следует из исследования Content Review, запуск безлимитных тарифов в России приведет к общему увеличению абонентской платы и введению платы за ряд услуг, которых ранее были бесплатными. "Безлимитные тарифы являются "машиной судного дня" для операторов, - объясняет Сергей Половников. - Снимая все ограничения, мобильные операторы приравнивают услугу мобильного интернета к услуге доступа в интернет по кабелю. Однако в отличие от операторов фиксированной связи емкость сети мобильных операторов ограничена частотным ресурсом, и неизбежно наступает момент, когда качество услуги начинает стремительно деградировать".

Но при этом в России пока услуги сотовой связи останутся одними из самых дешевых в мире, говорит он.