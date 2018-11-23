НРД может получить функции центрального оператора системы индивидуального пенсионного капитала

23 ноября. FINMARKET.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) хотят сделать центральным оператором для системы индивидуального пенсионного капитала, которая, как планируется, начнет действовать в 2020 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, осведомленные о деталях разработки законопроекта об ИПК. "Выноситься на публичное обсуждение будет законопроект именно с такой нормой. Если рынок предложит альтернативное решение - равноудаленный элемент и с наличием соответствующей инфраструктуры, то такое предложение тоже будет рассмотрено",- утверждает один из источников газеты. "НРД действительно будет центральным оператором. Мы хотим прописать это в законе об ИПК",- подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Система индивидуального пенсионного капитала должна прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС) граждан. Впервые ее базовые принципы были озвучены более двух лет назад, но до сих пор сохраняются неизменными . Перешедший в ИПК гражданин получает в качестве базового взноса свои накопления по ОПС. Одновременно он выбирает уровень взноса, который готов платить в новую систему. Для не сделавших выбора, взнос начнет повышаться с 0% на один процентный пункт в год, пока не достигнет 6%. Граждане в любой момент могут выбрать "каникулы" (суммарным сроком до пяти лет) от уплаты взносов. Накопленные средства с учетом дохода от инвестирования будут выплачиваться после достижения гражданином пенсионного возраста.

Согласно презентациям Банка России, представленных рынку летом, ЦО будет вести реестры участников, регистрировать финансовые трансакции, оказывать информационную поддержку. На него возложат и функции анонимизации участников системы - "работодатель не знает НПФ работника, а НПФ не знает о месте работы участника", и, следовательно, "нет навязывания услуг", говорилось в одной из презентаций. При этом по утверждению источников "Коммерсанта", "пилотный проект по администрированию платежей и ведению реестра уже сделан". Как у центрального депозитария у НРД требования к инфраструктуре выше, чем требуются для ЦО, он может выделить часть своих мощностей - поэтому это не требует дополнительных инвестиций.

Одновременно НРД может получить функцию ведения счетов "молчунов", средства которых остаются под управлением ВЭБа. При этом функции ПФР, в частности ведение счетов застрахованных лиц, также перейдут ВЭБу.