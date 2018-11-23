С 2019 года реструктуризация может стать обязанностью кредиторов

23 ноября. FINMARKET.RU - Банкам придется поддержать ипотечников, попавших в сложную жизненную ситуацию: с 2019 годаможет стать обязанностью кредиторов. ЦБ разработал поправки в закон о потребительском займе (регулирует и ипотеку) в части предоставления клиенту права на изменение графика платежей, пишут "Известия".

Законопроект ЦБ дает право требовать изменения графика выплат и снижения размера ежемесячного платежа, однако это возможно при наступлении ряда условий. Например, если доход семьи, рассчитанный за три месяца, снизился не менее чем на 30% или ипотечный платеж вырос на 30%. При этом с момента заключения договора должно пройти больше 12 месяцев, совокупный долг не может превышать 10 млн рублей, а просрочка - не более 60 дней. Просить об изменении графика платежей разрешается не чаще, чем раз в пять лет.

По умолчанию после изменения графика платеж снизится на 12 месяцев, но договориться можно и другом сроке, правда он должен быть не менее полугода, говорится в законопроекте. В общем случае, новый ежемесячный платеж должен составлять 10% от старого на весь срок реструктуризации. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера платежа.

Документ предусматривает еще два пункта для защиты гражданина: по окончании периода реструктуризации новый ежемесячный платеж может превысить первоначальный не более чем на 20%, а полная стоимость кредита должна остаться неизменной. В итоге заемщик получит от банка новый график платежей, а срок погашения ипотеки увеличится на период реструктуризации.

Руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко рассказала, что в банке не ожидают всплеска числа обращений на реструктуризацию ипотечных кредитов после принятия законопроекта. Он не предполагает снижения процентной ставки или освобождения заемщика от выплаты части обязательств, пояснила она.

Нововведение приведет к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и увеличит стоимость услуг для других клиентов, согласен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. У добросовестного заемщика и сейчас есть возможность получить реструктуризацию в случае объективной необходимости, пояснил он.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин напротив считает инициативу ЦБ разумной. По данным Банка России, доля ипотеки с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней (фактически безнадежных) в сентябре 2018 снизилась на 0,5 п.п. - до 1,89%. И резерв сокращения просрочки практически исчерпан, а законодательно закрепленная реструктуризация может снизить этот показатель еще на 0,4 п.п. в среднесрочной перспективе, оценил эксперт.