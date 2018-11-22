Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%

Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться

22 ноября. FINMARKET.RU - Глава МинэкономразвитияМаксимзаявил сегодня, чтоРоссии в перспективе до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3% начиная с начала 2020-х годов.

По итогам заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года, М.Орешкин сообщил журналистам, что среднесрочныйдо 2024 года пока не пересматривался, уточнение будет сделано в начале 2019 года, когда будет понятен эффект, в том числе, от повышения НДС.

По словам министра, до 2024 года будет сокращаться экономически активное население страны, но после оно начнет расти, что будет "следствием роста продолжительности активной жизни и тех демографических вводных, которые сейчас имеем".

Одновременно, как сказал М.Орешкин, до 2024 года ожидается существенный рост производительности труда, но "за пределами 2024 года, после того как мы выйдем на новые уровни темпов роста производительности труда, вследствие того, что гэп производительности в России с наиболее передовыми экономиками будет сокращаться, рост производительности труда будет постепенно замедляться".

"В итоге мы имеем два глобальных тренда - позитивный демографический тренд и постепенное замедление роста производительности труда, которые в целом будет обеспечивать довольно стабильную динамику экономики долгосрочную чуть выше 3% роста ВВП в год", - сказал М.Орешкин.

"Мы не видим возможности для дальнейшего ускорения темпов роста (значительно выше 3%). Это связано с долгосрочными демографическими тенденциями и ростом производительности труда. Поэтому темп будет чуть выше 3%. Но при этом будет очень серьезно меняться структура экономики. Мы увидим серьезное увеличение доли услуг, экспорт и импорт услуг вырастет (к 2036 году) в структуре ВВП в полтора раза, в экспорте товаров доля сырьевых товаров снизится в 2 раза", - сказал министр.

Шестилетний макропрогноз до 2024 года правительство одобрило на заседании 20 сентября. В базовом сценарии того прогноза рост ВВП РФ ожидается на 1,8% в 2018 году, на 1,3% в 2019 году, на 2% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, по 3,3% в 2023 и в 2024 годах.

Как сообщалось, согласно оценке Минэкономразвития в январе-октябре т.г. рост ВВП РФ составил 1,7% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2018 году равняется 1,8%, в 2019 году - 1,3%.

ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2%, в 2019 году - 1,2-1,7%.

Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться в долгосрочной перспективе, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "У нас установлен целевой ориентир по инфляции в 4%. Он заложен полностью в прогноз до 2036 года", - сообщил министр.

"Что касается курса, то мы не ожидаем кардинальных изменений с точки зрения реального курса рубля", - отметил он. По его словам, Минэкономразвития ожидает небольшое плавное укрепление реального эффективного курса рубля на всем рассматриваемом горизонте (до 2036 года). Это, подчеркнул М.Орешкин, связано с опережающим ростом производительности в российской экономике относительно других стран.

Согласно данным ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2018 года вырос на 3,3% по отношению к сентябрю. Индекс реального эффективного курса рубля к доллару увеличился в октябре на 3%, к евро - на 4,6%.

В январе-октябре 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,4%. При этом к доллару курс рубля упал на 10,6%, к евро - на 7,1%