Почему россияне старшего возраста перестают работать

22 ноября. FINMARKET.RU - Старение населения и сокращение рабочей силы принято считать проблемой развитых стран, но на самом деле население развивающихся стран Восточной и Южной Европы по темпам старения отстает от них лишь на пять лет, рассказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев, выступивший 22 октября на экономическом лектории Российской экономической школы с презентацией "Каки трудовые отношения меняются в переходных экономиках". Разница в том, что если развитые страны принимают больше мигрантов, активно автоматизируют производство и увеличивают продолжительность рабочей жизни, то в Восточной Европе все наоборот: население эмигрирует, темпы автоматизации отстают, а трудовая активность старших поколений невысока: люди, достигшие 50 лет, в западных странах продолжают работать гораздо больше, чем в развивающихся странах Европы, в 60–65 лет разрыв между ними еще сильнее увеличивается и стирается лишь после 65 лет, пишут "Ведомости".

В России "обвал" экономической активности происходит после наступления пенсионного возраста: 60 лет у мужчин и 55 лет – у женщин. И тем не менее за последние 20 лет экономическая активность старших поколений в России возросла на 11 п. п. – существенно больше, чем в развитых странах (6 п. п.) и тем более в развивающихся странах Европы (4 п. п.), отметил Гуриев.

Почему же россияне старшего возраста перестают работать? Дело в том, как люди старшего возраста оценивают свое. Гуриев сослался на опросы Gallup: жителям разных стран задавали простой вопрос – как они себя чувствуют. Россияне моложе 50 лет чувствовали себя так же хорошо или даже лучше, чем их ровесники в развитых странах. Но после 50 лет самооценка здоровья у российских мужчин резко снижается – до среднего уровня других развивающихся стран и намного ниже развитых. Россияне после 50 начинают оценивать свое здоровье существенно хуже, чем их ровесники в развитых странах, вероятно, из-за того, что уходят на пенсию, а те продолжают работать, предположил Гуриев.

Вторая "проблема развитых стран", которая на самом деле так же остра для развивающихся, – поляризация рынка труда из-за технологического прогресса и глобализации. Это значит, что рабочие места создаются двух типов: либо требующие высокого образования, т. е. для экономистов, юристов, финансистов, людей творческих профессий, инженеров, консультантов, либо требующие рутинного рабочего труда, настолько низкооплачиваемого, что его нет смысла автоматизировать или отдавать на аутсорс, отметил Гуриев.